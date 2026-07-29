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Садовый домик для звезды ралли принес эстонской фирме миллионы

Накануне Иванова дня рабочие Palmako установили во дворе дома лидера чемпионата мира по ралли Элфина Эванса в Уэльсе павильон эстонского производителя садовых домиков.
Лидер общего зачета чемпионата мира по ралли Элфин Эванс приобрел для своего домашнего сала в Уэльсе павильон Palmako.
  • Лидер общего зачета чемпионата мира по ралли Элфин Эванс приобрел для своего домашнего сала в Уэльсе павильон Palmako.
  • Foto: ZUMApress.com/Scanpix
Звезда ралли сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram. В павильоне со стеклянными стенами Эванс сможет отдыхать от гонок, а также готовиться к ралли. Кроме того, его можно оборудовать под летнюю кухню, сообщила Palmako. «Мы гордимся тем, что в его саду установлен именно наш садовый домик», – отметили в компании.
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