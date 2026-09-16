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ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу

Первое место в нынешнем TOП самых богатых было завоевано с впечатляющим рекордом: впервые результат победителя превысил отметку в 10 миллиардов евро.
В первую пятерку ТОПа самых богатых и в прошлом, и в этом году вновь вошли те же предприниматели: Таавет Хинрикус (слева), Маркус Виллиг, Яан Таллинн, Кристо Кяэрманн и Маргус Линнамяэ. Однако в этом году порядок мест изменился.
Еще в прошлом году сооснователь технологической компании Wise Кристо Кяэрманн установил рекорд: стоимость его состояния достигла почти 2,2 миллиарда евро. Теперь ему пришлось уступить трон, который он так долго занимал, новому игроку.
Нынешний победный результат существенно повлиял и на стоимость предпринимательских активов первых ста человек из ТОПа самых богатых, которая за год выросла почти на 50 процентов – до 30,2 миллиарда евро. Значительный рост продемонстрировал и TOП 500 в целом: состояние самых состоятельных жителей Эстонии за год увеличилось примерно на 33 процента – до 41,4 миллиарда евро.
Чтобы попасть в TOП 500, нужно становиться все богаче. Если в 2024 году для попадания в рейтинг было достаточно имущества на 13,4 миллиона евро, а в 2025 году – на 14,2 миллиона, то в нынешнем году для этого необходимо было иметь имущество стоимостью 14,3 миллиона евро.
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