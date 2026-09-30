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Романтический день на VKG: новая шахта стоимостью 75 миллионов должна проработать 30 лет

Viru Keemia Grupp торжественно открыла шахту Уус-Кивиыли, где намерена производить сланцевое масло в течение следующих 30 лет, хотя европейская климатическая политика не обещает столь длительного срока работы.
Последняя сланцевая шахта. VKG рассчитывает, что шахта Уус-Кивиыли проработает 30 лет – за это время там планируется добыть 160 миллионов тонн горючего сланца и произвести из него сланцевое масло.
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