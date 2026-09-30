Романтический день на VKG: новая шахта стоимостью 75 миллионов должна проработать 30 лет
Viru Keemia Grupp торжественно открыла шахту Уус-Кивиыли, где намерена производить сланцевое масло в течение следующих 30 лет, хотя европейская климатическая политика не обещает столь длительного срока работы.
В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.
Enefit Power официально обратился сначала к властям Нарвы, а затем, заручившись их поддержкой, в Департамент окружающей среды с предложением отапливать город этой зимой сланцевым маслом, производимым из местного сырья. Главная цель – сохранить отопление в случае, если из-за проблем на мировом рынке газ значительно подорожает или его вовсе нельзя будет купить.
Бывшие министры финансов предложили способ, где достать лишние 100 миллионов евро. По мнению опрошенных ДВ политиков и предпринимателя Индрека Нейвельта, они предлагают паллиативные решения, не решающие проблему в корне.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.