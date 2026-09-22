Назад Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.

Совокупное состояние этих 24 человек Äripäev оценивает примерно в 1,67 млрд евро. Однако это стоимость всех принадлежащих этим людям активов, а не только их бизнеса на Северо-Востоке.

Главный источник богатства здесь – по-прежнему сланцевая промышленность. На совладельцев и наследников Viru Keemia Grupp приходится капитал около 1,2 млрд евро, или почти 72% от суммы активов всех миллионеров, тесно связанных с Ида-Вирумаа.

У 13 человек из этого списка состояние за год сократилось, у 11 – выросло.

Статья продолжается после рекламы

Статья продолжается после рекламы

Сланцеперерабатывающий комбинат Кивиыли

90-ю строку в ТОПе занимает совладелец Alexela Хейти Хяэль, состояние которого оценено в 71,3 млн евро. За год оценка уменьшилась на 24,1 млн евро, и это самое большое изменение состояния среди связанных с Ида-Вирумаа миллионеров.

Alexela ведет бизнес по всей Эстонии, и с Ида-Вирумаа связана лишь часть состояния Хяэля – компания Kiviõli Keemiatööstus , занимающаяся добычей сланца, производством сланцевого масла, тепла и электроэнергии. Предприятие на 62% принадлежит Хейти Хяэлю, и еще на 11% – его брату Марти. Прошлый год предприятие закончило с убытком 11,8 млн евро.

«По количеству рабочих этот комбинат – одна треть всего нашего бизнеса, поэтому это очень важно. Но просто тут ничего нельзя было сделать, это бизнес, который зависит от мировой цены нефтепродуктов и от стоимости квот на выбросы CO 2 , – пояснил ДВ Хейти Хяэль. – В прошлом году мировые цены на нефть и нефтепродукты были низкие, квоты были дорогие, как всегда в последние годы, поэтому год так закончился. То есть этот результат – справедливый для рынка. Но в этом году нефтянка с конца февраля подорожала, и результаты комбината будут значительно лучше. Я даже надеюсь, что окончательный знак за год будет положительным».

Супруга мэра и другие владельцы торговых центров

Еще три участника рейтинга зарабатывают главным образом на торговой недвижимости. Это совладельцы группы Astri: Эве Тоотс с состоянием 28,4 млн евро, Ханнес Кирс с 26,1 млн и Юло Хаге с 24 млн евро (места в ТОПе самых богатых от Äripäev: 248-е, 277-е и 317-е соответственно).

В Нарве группе принадлежат торговые центры Astri и Fama. Согласно истории компании , Astri пришла в Нарву еще в 1997 году. Ранее группа владела в городе тремя торговыми центрами, но расположенный на въезде в город со стороны Таллинна центр Tempo позднее был продан. Сейчас Astri называет себя крупнейшей в Эстонии группой торговой недвижимости, работающей на местном капитале.

Совладелица бизнеса Эве Тоотс – супруга Яана Тоотса, мэра Нарвы. Правда, торговый бизнес Astri появился в Нарве почти за три десятилетия до того, как тот стал мэром города.

Фильтры, аккумуляторы, химия и тепло

Состояние Джозефа Шмидта, основного владельца Aquaphor International, оценено в 62,2 млн евро. В ТОПе Äripäev Шмидт стоит на 105-м месте, сразу за Тийтом Вяхи. Его компания производит фильтры и системы очистки воды и имеет производственные площадки в Нарве и Силламяэ

Тынис Каазик, согласно подсчетам Äripäev, владеет активами на 38,6 млн евро. Через Net Systems он владеет своим основным активом – расположенным в Силламяэ заводом Ecometal, который перерабатывает старые свинцовые аккумуляторы. Каазику также принадлежит гостиничный бизнес около Тойла – историческая мыза Сака. «Мировые цены на свинец в прошлом году были низкие, поэтому мой результат пониже, чем раньше», – прокомментировал он свое место в ТОПе 2026 года.

Статья продолжается после рекламы

Состояние Глеба Кохва оценено в 37,3 млн евро. Его Kaubakeskus и Nord Kaubakeskus работают с коммерческой недвижимостью, в том числе с помещениями в Йыхви и Нарве.

Попали в ТОП и совладельцы кохтла-ярвеского химического предприятия VNK Сергей Волжинский и Евгений Ерофеев, чьи состояния оцениваются в 27,4 млн и 14,9 млн евро соответственно.

Наконец, замыкает рейтинг миллионеров, тесно связанных с Ида-Вирумаа, Николай Рейсман с состоянием в 14,8 млн евро. Он владеет компанией N.R. Energy в Ярве. Фирма строит котельные на древесной щепе и обеспечивает отопление в 19 районах центрального отопления в разных частях Эстонии.

Сланец и что-нибудь еще по мелочи?

В списке связанных с Ида-Вирумаа миллионеров подавляющая часть капитала принадлежит тем, кто зарабатывает на добыче и переработке сланца. Изменится ли это в будущем?

«Я считаю, что такая ситуация не сохранится навсегда. Не думаю, что сланец будет здесь источником богатства и в будущем», – сказал владелец завода Ecometal Тынис Каазик.

«Мне трудно это оценить, к сожалению. Ответ на этот вопрос – политический, – сказал Хейти Хяэль. – Но мне трудно себе представить, что в Ида-Вирумаа может случиться очень резкий поворот в сторону какого-то другого производства. Энергетика есть и останется тем, чем в Ида-Вирумаа нужно заниматься. Другой вопрос – это будет сланцевая энергетика или ветряки? Жизнь покажет».

Он добавил, что в следующие лет десять нынешняя структура экономики сохранится, а дальше все будет зависеть от решений ЕС. «Это политика, это не прагматика и бизнес», – добавил Хяэль.