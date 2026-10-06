Госсуд принял окончательное решение относительно короля эстонских полочных фирм
Король полочных фирм Ханнес Розин не смог оспорить решение Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) и в Госсуде: жалобу не приняли, а вывод о несоответствии его деловой репутации требованиям закона остался в силе.
Анкета из 44 вопросов под угрозой лишения лицензии – девять фирм обжаловали предписание Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и выиграли дело в Госсуде. В марте минфин планирует отправить в парламент поправки к закону, чтобы в разумных пределах ограничить действия надзорного органа. Но и сам RAB хочет изменить закон.
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.