Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,24%319,53
  • OMX Riga0,65%977,43
  • OMX Tallinn−0,19%2 228,58
  • OMX Vilnius−0,17%1 510,75
  • S&P 5000,68%7 827,05
  • DOW 300,54%51 545,51
  • Nasdaq 0,59%27 638,19
  • FTSE 1000,42%10 541,69
  • Nikkei 2251,05%70 683,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,41
  • OMX Baltic−0,24%319,53
  • OMX Riga0,65%977,43
  • OMX Tallinn−0,19%2 228,58
  • OMX Vilnius−0,17%1 510,75
  • S&P 5000,68%7 827,05
  • DOW 300,54%51 545,51
  • Nasdaq 0,59%27 638,19
  • FTSE 1000,42%10 541,69
  • Nikkei 2251,05%70 683,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,41

Госсуд принял окончательное решение относительно короля эстонских полочных фирм

Король полочных фирм Ханнес Розин не смог оспорить решение Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) и в Госсуде: жалобу не приняли, а вывод о несоответствии его деловой репутации требованиям закона остался в силе.
Госсуд не принял жалобу предпринимателя к производству.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.02.26, 06:00
Массовые запросы, штрафы и потеря лицензий: приведет ли война бизнеса с RAB к новому закону?
Анкета из 44 вопросов под угрозой лишения лицензии – девять фирм обжаловали предписание Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и выиграли дело в Госсуде. В марте минфин планирует отправить в парламент поправки к закону, чтобы в разумных пределах ограничить действия надзорного органа. Но и сам RAB хочет изменить закон.
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.
Новости
  • 30.01.25, 17:24
Король полочных фирм требовал от госучреждения миллион евро, но проиграл
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требовал от Бюро данных по отмыванию денег (RAB) компенсацию имущественного ущерба на сумму более миллиона евро, но суд отказался удовлетворять жалобу.
Новости
  • 11.07.24, 14:44
Продавец фирм требует миллион евро от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 11:51
Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
2
Новости
  • 05.10.26, 08:54
160 сотрудников погрязшей в долгах компании сидят дома в неизвестности. «Уже совсем не до смеха»
3
Новости
  • 04.10.26, 15:16
Бывшая топ-менеджер Apollo Kino: новая глава началась раньше, чем планировалось
4
Новости
  • 05.10.26, 15:32
«Не удалось»: ресторан ИТ-предпринимателя закрывается с крупным убытком
5
Новости
  • 04.10.26, 12:47
26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»
6
Новости
  • 02.10.26, 15:31
От сыра до товаров для дома: проработавший почти 25 лет магазин E-Piim закрывается

Последние новости

Биржа
  • 06.10.26, 18:59
Конкурент о закрывшемся стартапе: его ценовая политика подорвала рынок. «Развитие отрасли затормозилось»
Новости
  • 06.10.26, 18:25
Миноритарии Olympic рассчитывали на крупный выигрыш, но окончательно проиграли. «Суд сказал свое слово»
Биржа
  • 06.10.26, 17:34
ИИ показал, как за неделю обогнать легендарный американский индекс
Инвестиционный эксперимент
Новости
  • 06.10.26, 16:58
Госсуд принял окончательное решение относительно короля эстонских полочных фирм
Новости
  • 06.10.26, 16:54
Директора Ида-Вирумааского центра профобразования подозревают в получении компенсаций за несовершенные поездки
Новости
  • 06.10.26, 16:35
В Bolt назначили нового технического директора
Новости
  • 06.10.26, 16:20
«Мы понимали ситуацию иначе»: братья Йыгева покидают Värska после продажи компании
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

Сейчас в фокусе

4 сентября сотрудники Studioworks, работающие в здании по адресу бульвар Рявала, 4 в Таллинне, получили расчетные документы, однако некоторые из них до сих пор не получили зарплату.
Новости
  • 05.10.26, 08:54
160 сотрудников погрязшей в долгах компании сидят дома в неизвестности. «Уже совсем не до смеха»
Почему для поставки сырья из России задействованы минимум четыре страны? И что именно в этом списке делает Эстония?
Эпицентр
  • 05.10.26, 06:00
Опасный груз: токсичные химикаты просачивались в Италию из России через Эстонию
Отошедший от технологического бизнеса Иво Мяги посвятил себя Sinimandria и сам участвовал в работе на кухне.
Новости
  • 05.10.26, 15:32
«Не удалось»: ресторан ИТ-предпринимателя закрывается с крупным убытком
Бывший менеджер по продажам и маркетингу Apollo Kino Baltics Маарья Каалеп предположила, что лучшее время для ухода — на пике карьеры. «Мне кажется, я была именно в таком положении в конце периода Apollo».
Новости
  • 04.10.26, 15:16
Бывшая топ-менеджер Apollo Kino: новая глава началась раньше, чем планировалось
Финские СМИ писали, что эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ направляла украинцев и работников других национальностей как на верфь Meyer Turku, так и на строительство дата-центра Google в Хамине.
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
Макс Юнестранд в худи Legora в штаб-квартире компании площадью 4000 квадратных метров неподалеку от железнодорожного вокзала Стокгольма .
Новости
  • 04.10.26, 12:47
26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»
Польские номера помогли уклониться от уплаты налогов и штрафов в Италии.
Новости
  • 04.10.26, 13:21
В Италии раскрыта крупная схема с использованием 60 000 польских номерных знаков
«Капитанская вилла по адресу Хийу-Малева, 13, согласно плану, будет завершена в этом году. Цель заключается в том, чтобы дать историческому дому новую жизнь, сохранив его архитектуру и атмосферу истории, но при этом сделать создаваемые квартиры современными», – говорит девелопер недвижимости Пеэтер Рааг.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026