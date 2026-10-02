Бум дата-центров позволил Harju Elekter расширить завод в Кейла

Следующей весной дивидендный сезон на Таллиннской бирже может вызвать больше вопросов к некоторым известным компаниям, регулярно выплачивающим дивиденды. Прибыль части из них находится под давлением, тогда как дивиденды до сих пор оставались высокими.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.