Google инвестирует 13 млрд евро в цифровую инфраструктуру Финляндии

Экономика Финляндии уже два года растет быстрее, чем ожидалось, а последние показатели превосходят все прогнозы. Руководители двух эстонских биржевых компаний настроены сдержанно оптимистично и надеются извлечь выгоду из бума дата-центров у северных соседей и повышения уровня жизни потребителей.
Социальная платформа TikTok построит в финском городе Лахти новый дата-центр. Проект стоимостью почти 1 млрд евро – часть масштабной инвестиционной программы компании, призванной смягчить опасения Европейского Союза в сфере безопасности.
Чтобы снизить риски, связанные со строительством дата-центров, уже с самого начала необходимо понимать, как именно они будут использоваться, пишет профессор TalTech и советник Министерства климата по вопросам энергетики Эйнари Кисель.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.