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Google инвестирует 13 млрд евро в цифровую инфраструктуру Финляндии

Google инвестирует в цифровую инфраструктуру Финляндии 13 млрд евро в течение следующих двух лет. Это крупнейшая иностранная инвестиция в истории Финляндии.
Финляндия получит от технологического гиганта крупнейшую иностранную инвестицию в своей истории. Фото иллюстративное.
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