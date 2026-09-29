Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»

Bombay Group, которая управляет люксовым отелем и казино в Старом Таллинне, представила в Кассу по безработице предварительный план, по которому сокращения могут затронуть до 410 сотрудников. Всего в компании работает 424 человека.
Цель работающего в Старом городе Таллинна казино и люксового отеля Bombay Group – привлекать состоятельных игроков из-за рубежа. Первый год работы был тестовым периодом. Теперь, говорит член правления Даяна Тийтсаар, в компании надеются, что работа в сфере продаж начнет приносить результат.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.