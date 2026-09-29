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Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»

Владельцы закрывают казино и ресторан Bombay Club, но продолжат работу бутик-отеля The Burman.
По словам члена правления Bombay Group Даяны Тийтсаар, компания продолжит заниматься тем бизнесом, который работает, – сохранятся отель и небольшой спа при нем.
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