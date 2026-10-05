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«Не удалось»: ресторан ИТ-предпринимателя закрывается с крупным убытком

Долгое время работавший в технологическом бизнесе Иво Мяги закрывает тартуский ресторан Sinimandria спустя чуть более года после открытия. Бизнес обошелся дорого: в прошлом году убыток ресторана превысил его выручку.
Отошедший от технологического бизнеса Иво Мяги посвятил себя Sinimandria и сам участвовал в работе на кухне.
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