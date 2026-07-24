Рост цен на нефть дошел до заправок. Кярсна: Эстония упустила время для необходимых шагов
Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Член правления Alexela Тармо Кярсна заявил, что колебания цен в течение нескольких дней не доходят до заправок, а сохраняющаяся несколько недель высокая цена – доходит.
Foto: Liis Treimann
Цена нефти впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, сообщает Financial Times. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7% и завершили торговый день на отметке 100,69 доллара за баррель.
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Цена на нефть поднялась до максимального уровня за последние полтора месяца, превысив 95 долларов. На нее влияют снижающаяся вероятность перемирия между США и Ираном и усиливающиеся перебои с поставками.
Обострение конфликта между США и Ираном привело к росту цен на нефть до максимального уровня более чем за месяц. В то же время фондовые рынки пытались восстановиться после резкого падения технологического сектора на прошлой неделе.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.