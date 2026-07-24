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Рост цен на нефть дошел до заправок. Кярсна: Эстония упустила время для необходимых шагов

Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Член правления Alexela Тармо Кярсна заявил, что колебания цен в течение нескольких дней не доходят до заправок, а сохраняющаяся несколько недель высокая цена – доходит.
  • Член правления Alexela Тармо Кярсна заявил, что колебания цен в течение нескольких дней не доходят до заправок, а сохраняющаяся несколько недель высокая цена – доходит.
  • Foto: Liis Treimann
Цена нефти впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, сообщает Financial Times. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7% и завершили торговый день на отметке 100,69 доллара за баррель.
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