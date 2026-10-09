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Бизнес-модель EuroPark за пределами крупных городов не работает. «Люди просто считают парковку дорогой»

Компания EuroPark обратилась в городскую управу Раквере с просьбой о досрочном расторжении договора аренды парковки музыкального дома Ukuaru, открытого в феврале этого года.
Большая подземная парковка Ukuaru большую часть времени пустует, поскольку в Раквере хватает бесплатных парковочных мест.
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