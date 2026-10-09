Бизнес-модель EuroPark за пределами крупных городов не работает. «Люди просто считают парковку дорогой»

Компании, управляющие парковками, наращивают обороты и инвестируют в технологии, а управа Ласнамяэ готовит пилотный проект для квартирных товариществ. Однако участники рынка и сами товарищества сомневаются, что это решит давнюю проблему крупнейшего спального района.
Пекарня Pagaripoisid, расположенная на улице Вана-Лыуна, опасается, что ее бизнес будет уничтожен решением Транспортного департамента Таллинна, установившего перед их зданием столбики. Теперь туда не могут заехать машины.
Таллиннская городская управа утвердила на сегодняшнем заседании новые нормативы парковочных мест, которые впредь станут основой для планирования и проектирования парковок и парковочных мест при строительстве новых объектов и расширении существующих зданий. Ранее действующий порядок городское собрание признало недействительным, сообщается в пресс-релизе.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.