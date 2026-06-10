Назад Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится Компании, управляющие парковками, наращивают обороты и инвестируют в технологии, а управа Ласнамяэ готовит пилотный проект для квартирных товариществ. Однако участники рынка и сами товарищества сомневаются, что это решит давнюю проблему крупнейшего спального района.

В Ласнамяэ нехватка стояночных мест остается одной из самых острых бытовых проблем. Обороты компаний, которые организуют здесь платную парковку (Ühisteenused, Europark, SNABB и ParkIt, растут. По оценкам участников рынка, на Ласнамяэ приходится около 7-10% их выручки. В то же время прибыль удалось увеличить только самой крупной из них – Ühisteenused, и далеко не каждый год для этих компаний оказывался прибыльным.

Согласно отчетам за 2024 год, оборот AS Ühisteenused вырос на 26%, до 8,7 млн евро, прибыль – на 28%, до 1,3 млн евро. У SNABB выручка увеличилась на 43%, до 3,9 млн евро, однако прибыль снизилась до 27 000 евро. Europark показал оборот в 15 млн евро, что на 12% больше, чем годом ранее, но прибыль компании сократилась на 13%, до 1,6 млн евро. У ParkIt оборот вырос на 50%, до 222 000 евро, однако прибыль снизилась на 59%, до 13 000 евро.

Рынок перспективный, компании инвестируют

По словам менеджера по проектам AS Ühisteenused Яана Вийля, бизнес в Ласнамяэ составляет 10% оборота компании, и спрос на парковочные места на нем большой. Недавно компания инвестировала несколько десятков тысяч евро в системы управления парковками и прочие подобные решения.

«Нехватка парковочных мест в Ласнамяэ во многом связана с тем, что район строился тогда, когда автомобилизация была значительно меньше, чем сегодня. Количество машин с годами выросло, а инфраструктура не поспевала», – описывает он суть проблемы. По мнению Вийля, решение может лежать в виде строительства новых парковочных домов и частных парковок, а также более активного использования существующих.

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По словам исполнительного директора SNABB компании Кустаса Кыйва, Ласнамяэ – важный для компании рынок, и она в него инвестирует сотни тысяч евро.

«Инвестируем в первую очередь в технологии, отчетность и удобство пользователя, – говорит он. – Чтобы домовладельцы получили более прозрачный обзор своих парковочных мест, получали максимальный доход, а пользователи – удобную услугу. Например, благодаря камерам, распознающим номера, мы убрали необходимость ставить часы – а значит, и штрафы за то, что кто-то забыл это сделать». Такие решения реализованы в Lasnamäe Prisma, Sikupilli Keskus, Ülemiste Keskus и т.д.

SNABB – не единственная компания, предлагающая такие решения, – например, Europark установил такую в магазинах сети Rimi.

По мнению Кыйва, причина нехватки парковочных мест в районе не только в том, что их физически мало, но и в том, что их не очень эффективно используют. «Решить проблемы можно было бы, используя имеющиеся парковочные места, более умным и цифровым способом: чтобы было больше обзора, как эти места используются, удобная оплата и гибкое использование среди различных целевых групп», – говорит он.