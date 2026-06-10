Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится

Компании, управляющие парковками, наращивают обороты и инвестируют в технологии, а управа Ласнамяэ готовит пилотный проект для квартирных товариществ. Однако участники рынка и сами товарищества сомневаются, что это решит давнюю проблему крупнейшего спального района.
- «Парковаться негде» – извечная проблема Ласнамяэ. Управа предлагает решение, не все верят в его реалистичность.
- Foto: Лийз Трейманн
В Ласнамяэ нехватка стояночных мест остается одной из самых острых бытовых проблем. Обороты компаний, которые организуют здесь платную парковку (Ühisteenused, Europark, SNABB и ParkIt, растут. По оценкам участников рынка, на Ласнамяэ приходится около 7-10% их выручки. В то же время прибыль удалось увеличить только самой крупной из них – Ühisteenused, и далеко не каждый год для этих компаний оказывался прибыльным.
Согласно отчетам за 2024 год, оборот AS Ühisteenused вырос на 26%, до 8,7 млн евро, прибыль – на 28%, до 1,3 млн евро.
У SNABB выручка увеличилась на 43%, до 3,9 млн евро, однако прибыль снизилась до 27 000 евро.
Europark показал оборот в 15 млн евро, что на 12% больше, чем годом ранее, но прибыль компании сократилась на 13%, до 1,6 млн евро.
У ParkIt оборот вырос на 50%, до 222 000 евро, однако прибыль снизилась на 59%, до 13 000 евро.
- Оборот Europark Estonia растет, компания прибыльна. Не все могут этим похвастаться.
- Foto: искусственный интеллект
- У ParkIt единого тренда нет.
- Foto: искусственный интеллект
Рынок перспективный, компании инвестируют
По словам менеджера по проектам AS Ühisteenused Яана Вийля, бизнес в Ласнамяэ составляет 10% оборота компании, и спрос на парковочные места на нем большой. Недавно компания инвестировала несколько десятков тысяч евро в системы управления парковками и прочие подобные решения.
«Нехватка парковочных мест в Ласнамяэ во многом связана с тем, что район строился тогда, когда автомобилизация была значительно меньше, чем сегодня. Количество машин с годами выросло, а инфраструктура не поспевала», – описывает он суть проблемы. По мнению Вийля, решение может лежать в виде строительства новых парковочных домов и частных парковок, а также более активного использования существующих.
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- Оборот AS Ühisteenused растет, тренда по прибыли нет.
- Foto: искусственный интеллект
По словам исполнительного директора SNABB компании Кустаса Кыйва, Ласнамяэ – важный для компании рынок, и она в него инвестирует сотни тысяч евро.
«Инвестируем в первую очередь в технологии, отчетность и удобство пользователя, – говорит он. – Чтобы домовладельцы получили более прозрачный обзор своих парковочных мест, получали максимальный доход, а пользователи – удобную услугу. Например, благодаря камерам, распознающим номера, мы убрали необходимость ставить часы – а значит, и штрафы за то, что кто-то забыл это сделать». Такие решения реализованы в Lasnamäe Prisma, Sikupilli Keskus, Ülemiste Keskus и т.д.
SNABB – не единственная компания, предлагающая такие решения, – например, Europark установил такую в магазинах сети Rimi.
По мнению Кыйва, причина нехватки парковочных мест в районе не только в том, что их физически мало, но и в том, что их не очень эффективно используют. «Решить проблемы можно было бы, используя имеющиеся парковочные места, более умным и цифровым способом: чтобы было больше обзора, как эти места используются, удобная оплата и гибкое использование среди различных целевых групп», – говорит он.
- У SNABB и вовсе бывают убытки.
- Foto: искусственный интеллект
Нужны подземные парковки
По мнению члена правления продавца автомобилей Amserv Auto Рене Варека, проблема нехватки парковочных мест актуальна для всего города, а не только для Ласнамяэ.
«Бесконечные ремонты дорог в центре города делались без всякого уважения к автовладельцам. Дороги стали уже, они неудобнее, пропускная способность снизилась, средняя скорость упала, и стало меньше парковочных мест», – констатирует он.
«Особенно ненормальна ситуация с Центральной больницей, когда болеющие люди должны парковаться за 300-500 метров, а потом идти пешком, – говорит он. – Эту проблему можно решить путем того, чтобы идти вниз и больше строить подземных парковок. Так делают во всем мире, но почему-то не у нас», – добавил Варек.
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