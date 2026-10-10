IT-предприниматель превратил мызу Норра в центр философии тольтеков
48-летний Рейн Лемберпуу добился успеха благодаря инвестициям в стартапы и сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Однако его настоящая страсть – система знаний тольтеков. Именно на их идеях он строит преобразование мызы Норра в Ярвамаа.
«Мы с отцом и матерью ехали через Вильяндимаа в Хаапсалу. Был май, стояла ужасная погода. Такого дождя я больше не видела. Капли были размером с булыжник. У нас не было ни зонтов, ни дождевиков, но это место показалось нам важным. Мы подъехали на машине к портику главного здания», – вспоминает Кармель Йыэсоо свою первую встречу с мызой Райккюла.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.