IT-предприниматель превратил мызу Норра в центр философии тольтеков

«Мы с отцом и матерью ехали через Вильяндимаа в Хаапсалу. Был май, стояла ужасная погода. Такого дождя я больше не видела. Капли были размером с булыжник. У нас не было ни зонтов, ни дождевиков, но это место показалось нам важным. Мы подъехали на машине к портику главного здания», – вспоминает Кармель Йыэсоо свою первую встречу с мызой Райккюла.