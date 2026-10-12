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Telia Eesti сокращает 100 рабочих мест. Руководитель компании: «Приятного в этом мало»

Telia Eesti, объявившая о масштабном сокращении, планирует завершить сокращение рабочих мест еще в этом году. По словам руководителя компании Андре Виссе, это не означает, что дела у предприятия идут плохо.
По словам руководителя Telia Eesti Андре Виссе, новости о сокращениях никого в компании не радуют, однако сотрудники хорошо разбираются в технологиях и понимают сложившуюся ситуацию.
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