«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»

Руководители нарвских заводов рассказали о том, как они сами обучают новых работников: выпускники вузов и профтехов – еще не готовые специалисты, а с переходом профобразования на эстонский язык количество этих выпускников сокращается. Об этом шла речь на городской бизнес-конференции в Нарве 30 сентября.