«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Руководители промышленных предприятий в отчаянии. Пока они заманивают квалифицированных рабочих зарплатами заметно выше среднего, экономисты считают, что рынок труда не ценит выпускников профессиональных училищ.
Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
Foto: Liis Treimann
«Сегодня утром я прочитал анализ Каспара Оя и Янно Ярве, где утверждается, что профессиональное образование себя не окупает, а политическое давление с целью направлять туда молодежь неуместно. Это больно. Не эмоционально, а рационально», – написал в соцсетях крупнейший акционер машиностроительной компании Radius Machining Вельо Коннимойс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Руководители нарвских заводов рассказали о том, как они сами обучают новых работников: выпускники вузов и профтехов – еще не готовые специалисты, а с переходом профобразования на эстонский язык количество этих выпускников сокращается. Об этом шла речь на городской бизнес-конференции в Нарве 30 сентября.
В последнем в 2025 году выпуске подкаста «Делов-то» подводим итоги недели и всего года: ЕС смягчает «зеленую» политику, в Ида-Вирумаа профтехи готовят экстренные курсы эстонского, а Украине все-таки дадут новый беспроцентный кредит. Правда, не за счет российских активов.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.