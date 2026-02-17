Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%317,82
  • OMX Riga−0,49%901,88
  • OMX Tallinn−0,04%2 075,82
  • OMX Vilnius0,35%1 408,43
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,37%10 512,49
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • 17.02.26, 08:36

«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»

Руководители промышленных предприятий в отчаянии. Пока они заманивают квалифицированных рабочих зарплатами заметно выше среднего, экономисты считают, что рынок труда не ценит выпускников профессиональных училищ.
Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
  • Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
  • Foto: Liis Treimann
«Сегодня утром я прочитал анализ Каспара Оя и Янно Ярве, где утверждается, что профессиональное образование себя не окупает, а политическое давление с целью направлять туда молодежь неуместно. Это больно. Не эмоционально, а рационально», – написал в соцсетях крупнейший акционер машиностроительной компании Radius Machining Вельо Коннимойс.
