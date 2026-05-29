В Румынии российский дрон упал на крышу многоэтажного дома

По данным Службы экстренного реагирования Румынии, опубликованным в Facebook, взрывной заряд беспилотника полностью сдетонировал. Пострадали два человека, медицинскую помощь им оказали на месте. Из здания эвакуировали 70 человек, пожар был потушен, передает DW
В ту же ночь российские беспилотники атаковали район порта Измаил в Одесской области Украины, сообщили местные власти в Telegram. Измаил находится недалеко от границы с Румынией, является крупнейшим украинским портом на Дунае и регулярно становится целью российских атак как стратегически важный объект.