29.05.26, 09:59 В Румынии российский дрон упал на крышу многоэтажного дома В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома. В результате в квартире на уровне 10-го этажа начался пожар. Министерство обороны Румынии заявило, что речь идет о российском БПЛА.

Место взрыва в жилом доме после попадания беспилотника недалеко от границы с Украиной, Галац, Румыния.

По данным Службы экстренного реагирования Румынии, опубликованным в Facebook, взрывной заряд беспилотника полностью сдетонировал. Пострадали два человека, медицинскую помощь им оказали на месте. Из здания эвакуировали 70 человек, пожар был потушен, передает DW

В ту же ночь российские беспилотники атаковали район порта Измаил в Одесской области Украины, сообщили местные власти в Telegram. Измаил находится недалеко от границы с Румынией, является крупнейшим украинским портом на Дунае и регулярно становится целью российских атак как стратегически важный объект.