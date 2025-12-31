Назад 31.12.25, 16:44 Подозреваемое в обрыве кабеля судно вышло из Петербурга Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.

Пограничная охрана Финляндии задержала судно, находившееся рядом с предполагаемым местом аварии в ее момент.

Foto: Soome rannavalve

По данным министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в конце декабря выявлены повреждения кабеля между Эстонией и Швецией, принадлежащего CITIC, кабеля Telia между Ляэнемаа и Хийумаа, а также два повреждения кабеля Arelion между Хийумаа и Швецией. Кроме того, утром в среду обнаружены неисправности еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией — одного Arelion и одного Elisa.

Утром 31 декабря оператор Elisa зафиксировал повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в экономической зоне Эстонии. В компании подчеркнули, что авария не повлияет на качество связи для пользователей.

Предполагается, что часть повреждений могла быть вызвана штормовой погодой. Причины аварий на двух кабелях между Эстонией и Финляндией, выявленных утром в среду, пока устанавливаются.

Есть подозреваемые

Пограничная служба Финляндии обнаружила судно, которое подозревается в повреждении кабеля, сообщила финская полиция. Место повреждения кабеля, о котором сообщила Elisa, находится в экономической зоне Эстонии, тогда как подозреваемое судно патрульный корабль и вертолет пограничников обнаружили в экономической зоне Финляндии. Якорная цепь судна находилась в воде. Пограничники приказали судну остановиться и поднять якорную цепь, а также попросили его перейти в безопасное место для стоянки в территориальных водах Финляндии.

Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль. Расследование инцидента перешло от береговой охраны Финского залива к полиции Хельсинки. Полиция в настоящее время расследует произошедшее по уголовным подозрениям в причинении тяжкого ущерба, попытке причинения тяжкого ущерба и создании серьезных нарушений в работе телекоммуникаций.

По данным Helsingin Sanomat, речь идет о судне Fitburg, которое, согласно данным Marinetraffic, во вторник вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в Израиль.

Среди членов грузового судна, следующего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, есть граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, сообщает Yle.

Расследование находится на раннем этапе, поэтому полиция пока не сообщает, связано ли происшествие, например, с вмешательством со стороны какого-либо государства.