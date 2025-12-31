Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 31.12.25, 16:44

Подозреваемое в обрыве кабеля судно вышло из Петербурга

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.
Пограничная охрана Финляндии задержала судно, находившееся рядом с предполагаемым местом аварии в ее момент.
  • Foto: Soome rannavalve
По данным министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в конце декабря выявлены повреждения кабеля между Эстонией и Швецией, принадлежащего CITIC, кабеля Telia между Ляэнемаа и Хийумаа, а также два повреждения кабеля Arelion между Хийумаа и Швецией. Кроме того, утром в среду обнаружены неисправности еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией — одного Arelion и одного Elisa.
Утром 31 декабря оператор Elisa зафиксировал повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в экономической зоне Эстонии. В компании подчеркнули, что авария не повлияет на качество связи для пользователей.
Предполагается, что часть повреждений могла быть вызвана штормовой погодой. Причины аварий на двух кабелях между Эстонией и Финляндией, выявленных утром в среду, пока устанавливаются.

Есть подозреваемые

Пограничная служба Финляндии обнаружила судно, которое подозревается в повреждении кабеля, сообщила финская полиция. Место повреждения кабеля, о котором сообщила Elisa, находится в экономической зоне Эстонии, тогда как подозреваемое судно патрульный корабль и вертолет пограничников обнаружили в экономической зоне Финляндии. Якорная цепь судна находилась в воде. Пограничники приказали судну остановиться и поднять якорную цепь, а также попросили его перейти в безопасное место для стоянки в территориальных водах Финляндии.
Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль. Расследование инцидента перешло от береговой охраны Финского залива к полиции Хельсинки. Полиция в настоящее время расследует произошедшее по уголовным подозрениям в причинении тяжкого ущерба, попытке причинения тяжкого ущерба и создании серьезных нарушений в работе телекоммуникаций.
По данным Helsingin Sanomat, речь идет о судне Fitburg, которое, согласно данным Marinetraffic, во вторник вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в Израиль.
Среди членов грузового судна, следующего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, есть граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана, сообщает Yle.
Расследование находится на раннем этапе, поэтому полиция пока не сообщает, связано ли происшествие, например, с вмешательством со стороны какого-либо государства.
