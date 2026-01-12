Назад 12.01.26, 18:31 Подозреваемое в обрыве кабеля судно покинуло Финляндию под конвоем Судно Fitburg, подозреваемое в повреждении кабеля в Финском заливе, покинуло Финляндию, говорится в заявлении финской пограничной службы.

Финская полиция задержала в Финском заливе торговое судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении морского кабеля.

Судно покинуло порт Кантвик около 11 часов утра в понедельник, передает Yle , пограничная служба сопроводила его за пределы финских территориальных вод.

По данным пограничной службы, операция по сопровождению прошла без каких-либо инцидентов.

По данным пограничников, патрульный корабль береговой охраны Финского залива Turva вместе с другими подразделениями сопровождал Fitburg при его отплытии.

31 декабря в Финском заливе были повреждены несколько кабелей связи. В момент аварии над кабелями находилось торговое судно Fitburg. Когда к судну подошла финская погранохрана, оно находилось в экономической зоне Финляндии. В связи с этим финские власти задержали судно и провели первичные процессуальные действия.

Из двух задержанных в среду членов экипажа в отношении гражданина России был введен запрет на выезд. В отношении гражданина Азербайджана подано ходатайство об аресте. В общей сложности под запретом на выезд находятся три человека, всего в экипаже 14 человек.

Полиция не раскрывает, какую должность на судне занимал человек, в отношении которого подано ходатайство об аресте, ссылаясь на интересы предварительного расследования. Задержанных подозревают в тяжком вандализме, покушении на тяжкий вандализм и грубом нарушении связи.