Подозреваемое в обрыве кабеля судно покинуло Финляндию под конвоем

Судно Fitburg, подозреваемое в повреждении кабеля в Финском заливе, покинуло Финляндию, говорится в заявлении финской пограничной службы.
- Финская полиция задержала в Финском заливе торговое судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении морского кабеля.
Судно покинуло порт Кантвик около 11 часов утра в понедельник, передает Yle
, пограничная служба сопроводила его за пределы финских территориальных вод.
По данным пограничной службы, операция по сопровождению прошла без каких-либо инцидентов.
По данным пограничников, патрульный корабль береговой охраны Финского залива Turva вместе с другими подразделениями сопровождал Fitburg при его отплытии.
Статья продолжается после рекламы
31 декабря в Финском заливе были повреждены несколько кабелей связи. В момент аварии над кабелями находилось торговое судно Fitburg. Когда к судну подошла финская погранохрана, оно находилось в экономической зоне Финляндии. В связи с этим финские власти задержали судно и провели первичные процессуальные действия.
Из двух задержанных в среду членов экипажа в отношении гражданина России был введен запрет на выезд. В отношении гражданина Азербайджана подано ходатайство об аресте. В общей сложности под запретом на выезд находятся три человека, всего в экипаже 14 человек.
Полиция не раскрывает, какую должность на судне занимал человек, в отношении которого подано ходатайство об аресте, ссылаясь на интересы предварительного расследования. Задержанных подозревают в тяжком вандализме, покушении на тяжкий вандализм и грубом нарушении связи.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Полиция Финляндии ходатайствует об аресте одного из членов экипажа торгового судна Fitburg в связи с повреждением подводного кабеля связи компании Elisa, пишет газета Helsingin Sanomat.
Ремонт поврежденного в конце декабря подводного кабеля компании Elisa должен начаться на следующей неделе, если позволят погодные условия и будут завершены необходимые подготовительные работы.
Обновлено 1 января в 11:33
Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.