Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 5000,17%6 977,89
  • DOW 300,12%49 564,72
  • Nasdaq 0,4%23 764,87
  • FTSE 1000,16%10 140,7
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,39
  12.01.26, 18:31

Подозреваемое в обрыве кабеля судно покинуло Финляндию под конвоем

Судно Fitburg, подозреваемое в повреждении кабеля в Финском заливе, покинуло Финляндию, говорится в заявлении финской пограничной службы.
Финская полиция задержала в Финском заливе торговое судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении морского кабеля.
  Финская полиция задержала в Финском заливе торговое судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении морского кабеля.
Судно покинуло порт Кантвик около 11 часов утра в понедельник, передает Yle, пограничная служба сопроводила его за пределы финских территориальных вод.
По данным пограничной службы, операция по сопровождению прошла без каких-либо инцидентов.
По данным пограничников, патрульный корабль береговой охраны Финского залива Turva вместе с другими подразделениями сопровождал Fitburg при его отплытии.

31 декабря в Финском заливе были повреждены несколько кабелей связи. В момент аварии над кабелями находилось торговое судно Fitburg. Когда к судну подошла финская погранохрана, оно находилось в экономической зоне Финляндии. В связи с этим финские власти задержали судно и провели первичные процессуальные действия.
Из двух задержанных в среду членов экипажа в отношении гражданина России был введен запрет на выезд. В отношении гражданина Азербайджана подано ходатайство об аресте. В общей сложности под запретом на выезд находятся три человека, всего в экипаже 14 человек.
Полиция не раскрывает, какую должность на судне занимал человек, в отношении которого подано ходатайство об аресте, ссылаясь на интересы предварительного расследования. Задержанных подозревают в тяжком вандализме, покушении на тяжкий вандализм и грубом нарушении связи.
