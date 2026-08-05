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Сааремааские судостроители резко увеличили прибыль. Крупнейшая верфь готовится к рывку в оборонной промышленности

Свежие годовые отчеты судостроительных предприятий Сааремаа показывают довольно редкую картину: несмотря на сильные различия в продукции, клиентах и масштабах, все три компании завершили год с прибылью.
Судостроение на заводе Baltic Workboats в Насва.
  • Судостроение на заводе Baltic Workboats в Насва.
  • Foto: Andras Kralla
Baltic Workboats завершила год с выручкой свыше 65 млн евро и чистой прибылью 3,2 млн евро, укрепив позиции крупнейшего игрока отрасли. Alunaut, хоть и сократила оборот, сумела почти удвоить прибыль – редкий результат для сегмента малых верфей. А Saare Yachts вышла из зоны убытков и зафиксировала прибыль в 117 тыс. евро, переломив тенденцию предыдущих лет.
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