Финская компания с участием Baltic Workboats находится на грани неплатежеспособности

Маргус Ванаселья: обвинение в мошенничестве с субсидиями для меня совершенно непонятно

Судостроительная компания Baltic Workboats, работающая в Насва на Сааремаа, смогла в 2024 году увеличить оборот на четверть и рассчитывает на продолжение роста и в этом году, однако возбужденное весной уголовное дело вызывает беспокойство у исполнительного директора фирмы.