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Финская компания с участием Baltic Workboats находится на грани неплатежеспособности

Финская оборонная компания Summa Defence, в которой долю имеет эстонский судостроитель Baltic Workboats (BWB), оказалась в точке, где, по оценке правления, оборотный капитал исчерпан, а ликвидность резко просела.
Входящая в группу Summa Defence компания Uudenkaupungin Työvene Oy в этом году строит судно для Военно-морских сил Германии.
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