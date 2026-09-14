Финская компания с участием Baltic Workboats находится на грани неплатежеспособности
Финская оборонная компания Summa Defence, в которой долю имеет эстонский судостроитель Baltic Workboats (BWB), оказалась в точке, где, по оценке правления, оборотный капитал исчерпан, а ликвидность резко просела.
Финская биржевая компания Summa Defence, среди акционеров которой есть эстонские Baltic Workboats и BaltCap, получила от шведской инвестиционной компании дорогой заем на 8 млн евро. Компания надеется, что эти деньги помогут ей избежать банкротства на фоне проблем с капиталом.
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Summa Defence, финская компания, котирующаяся на биржах Финляндии и Швеции и совладельцами которой являются эстонские предприятия Baltic Workboats и BaltCap, столкнулась с серьезным кризисом ликвидности: денег хватит всего на два месяца, а переговоры о дополнительном финансировании пока провалились.
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Судостроительная компания Baltic Workboats, работающая в Насва на Сааремаа, смогла в 2024 году увеличить оборот на четверть и рассчитывает на продолжение роста и в этом году, однако возбужденное весной уголовное дело вызывает беспокойство у исполнительного директора фирмы.
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