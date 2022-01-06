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    Нужно ли менять трудовые договоры из-за повышения минимального размера оплаты труда?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: нужно ли изменять трудовые договоры из-за повышения минимального размера оплаты труда?

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