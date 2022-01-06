Нужно ли менять трудовые договоры из-за повышения минимального размера оплаты труда?

Бум сделок 2021 года: от недвижимости до косметического бизнеса
Минувший год оказался для Эстонии рекордным по количеству и объемам совершенных компаниями сделок: здесь и привлеченные инвестиции, и поглощение других фирм, и покупка недвижимости. Среди наиболее запомнившихся сделок – продажа крупного пакета акций Graanul Invest и торгового центра T1, а также инвестиции в недвижимость сооснователя Wise Таавета Хинрикуса.
Минувший год оказался для Эстонии рекордным по количеству и объемам совершенных компаниями сделок: здесь и привлеченные инвестиции, и поглощение других фирм, и покупка недвижимости. Среди наиболее запомнившихся сделок – продажа крупного пакета акций Graanul Invest и торгового центра T1, а также инвестиции в недвижимость сооснователя Wise Таавета Хинрикуса.