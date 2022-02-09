Советы эксперта: как успешно пройти онлайн-собеседование?

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В настоящее время все больше собеседований при приеме на работу проходят онлайн. Также все популярнее становятся видеопрезентации соискателей, которые вместо мотивационного письма прикладывают к документам, которые обязаны предоставлять кандидаты. Керли Кадак - руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия Finesta - делится рекомендациями о том, как произвести верное впечатление на потенциального будущего работодателя, находясь и в домашних условиях.

По словам Керли Кадак, всегда нужно помнить о том, что, даже если вам не нужно приходить в офис на собеседование, речь все же идет о важной ступени на карьерной лестнице человека. «Так что да - чувствуйте себя как дома, но при этом не забывайте, что вы на собеседовании по трудоустройству», - настоятельно советует эксперт.

Пусть фон будет нейтральным и светлым

Независимо от того, идет ли речь об онлайн-собеседовании или о съемках мотивационного видео, человек должен быть хорошо виден в кадре или веб-камере. «Лучше всего расположиться так, чтобы за вами была однородная светлая стена, - советует Кадак. - Так лицо кандидата и все эмоции будут хорошо видны. Определенно нехороший тон, если за спиной соискателя появляется неубранная кровать или приоткрытый шкаф. Также в кадре не должны мелькать другие члены семьи. Во время рабочего собеседования было бы разумно удалиться в отдельную комнату и при необходимости организовать детей на это время куда-то вне дома - тогда не возникнет опасения, что кто-то случайно ворвется посреди разговора».

Одежда должна быть скорее сдержанной, чем бросающейся в глаза. Например, футболка с блестящей надписью «Sexy girl» – это явно не лучший выбор для собеседования.

Проверьте изображение и звук

Чтобы картинка была четкой, а звук качественным, Керли Кадак рекомендует сначала протестировать камеру и микрофон. «Когда человек сидит, то камера может располагаться примерно на уровне его глаз - тогда беседа проходит максимально естественно. Камера должна быть устойчивой, изображение должно быть правильно сфокусированным, а свет должен падать под таким углом, чтобы лицо человека было хорошо видно. Микрофон тоже должен работать исправно - если возникают помехи или искажения звука, то это будет мешать сторонам сосредоточиться на важном разговоре», - подчеркивает она. Поэтому перед началом собеседования стоит настроить веб-камеру и убедиться в том, что микрофон работает хорошо.

«Я не рекомендую использовать для рабочего интервью камеру мобильного телефона, и тем более нельзя ходить во время беседы, разговаривая по телефону. Для записи мотивационного видео можно использовать телефонную камеру, но при этом следует убедиться, что ваш голос хорошо слышен, текст понятен, а изображение, снятое камерой, является качественным. Чтобы картинка не подпрыгивала, телефон стоит поставить на штатив или использовать стабилизатор - ведь даже если кто-то придет на помощь в качестве оператора, рука, держащая телефон, все равно может дрожать», - считает Кадак.

Веб-собеседование также требует подходящей одежды

Это правда, что на онлайн-встрече человека видно не полностью, так что о колготках или туфлях можно не беспокоиться, но вот та часть, которую захватывает камера, должна выглядеть корректно. Керли Кадак признается, что иногда люди склонны игнорировать свой внешний вид, находясь в домашней обстановке: «Прежде чем включить камеру, постойте перед зеркалом. Убедитесь, что ваши волосы причесаны, лицо чистое, а на блузке нет пятен и складок. Одежда должна быть скорее сдержанной, чем бросающейся в глаза – то есть внимание интервьюеров должно быть сосредоточено на кандидате, а не на его «луке». Например, футболка с блестящей надписью «Sexy girl» – это явно не лучший выбор для собеседования».

Убедитесь, что вы находитесь в нужной среде в нужное время

Существует множество различных онлайн-сред для встреч, и каждая имеет свои плюсы. Перед началом собеседования Кадак советует проверить, в какой среде должно пройти интервью – например, в Zoom, Teams, Google Meet или где-либо еще. «Хорошо бы заранее выяснить, доступно ли это конкретное приложение, нужно ли создавать учетную запись и может ли соискатель вообще войти в нее. Если все это проверить заранее, то при необходимости можно даже попросить знакомого человека помочь - провести с ним пробную беседу именно в этой онлайн-среде. Тогда уже точно драгоценное время интервью не будет потрачено на технические вопросы». Эксперт по подбору персонала добавляет, что точность также важна для онлайн-совещаний: «Если собеседование назначено на 15:00, значит, вы должны быть в месте онлайн-встречи в это время».

«Когда человек сидит, то камера может располагаться примерно на уровне его глаз - тогда беседа проходит максимально естественно».

Попрактикуйтесь

Хотя собеседование и проводится онлайн, его цель та же, что и при очной встрече - выяснить, подходит ли кандидат на данную вакансию. «Вы должны подготовиться к рабочему интервью. Кандидат должен знать, куда и на какую специальность он претендует, необходимо предварительно продумать свои сильные стороны, оставаясь при этом честным», - подчеркивает Кадак.

При записи мотивационного видео важно попрактиковаться. «Текст необходимо продумать заранее и запастись временем для всей съемки. Продолжительность видео не должна превышать 2-3 минут. На всякий случай можно сохранить несколько вариантов, чтобы потом выбрать лучший». Эксперт успокаивает - небольшие паузы для размышлений или оговорки не являются проблемой, но все зависит от того, на какую должность претендует соискатель. «Если работа требует хороших навыков разговорной речи и самовыражения, то важно, чтобы речь была складной и логичной даже во время таких заданий».

Не забывайте, что реальный мир никуда не исчез

Однако иногда лучше прийти на место, чем общаться онлайн. «Если известно, что дома нет подключения к интернету или нет надлежащего оборудования, то надеяться на удачу не стоит. Если вы живете в многоквартирном доме, то проблемой может стать и то, что происходит в соседних квартирах. Если отношения со своим соседом не самые лучшие и вы не можете его попросить на время интервью перестать сверлить стены или шлифовать пол, то лучше отправиться в офис работодателя или в агентство по найму рабочей силы, чтобы уже на месте пройти собеседование», - говорит Кадак.