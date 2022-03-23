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dv.ee

23 марта 2022 в 8:57 Поделиться:









Юрист объясняет: что делать, если вы получили уведомление о сокращении?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: работодатель прислал мне по электронной почте уведомление о сокращении без указания причины и информации о том, что работодатель должен будет мне заплатить в таком случае. Что такое сокращение? Полагается ли при сокращении компенсация?

Работодатель вправе сократить работника в случае снижения нагрузки, реорганизации или прекращения трудовой деятельности, а также в случае банкротства и ликвидации предприятия. Работодатель должен обосновать в уведомлении о расторжении трудового договора ситуацию с сокращением штата, т.е. невозможность продолжения трудовых отношений на согласованных условиях.

Сам работник требовать сокращения не может, т. к. это является экономическим решением работодателя.

Перед сокращением работодатель должен по возможности предложить работнику другую работу. В случае отказа работника от другой работы речь по-прежнему идет о сокращении.

Например, если сокращение обусловлено снижением рабочей нагрузки, работодатель сначала предлагает работнику другую работу с частичной занятостью и измененными условиями труда. Если работник отказывается от предложения, его сокращают, поскольку его больше не могут обеспечить работой на согласованных условиях. Работодатель может нанять на эту же должность нового работника на других условиях, в данном случае с частичной занятостью и измененными условиями труда.

По окончании трудовых отношений работодатель должен произвести с сотрудником так называемый окончательный расчет, который включает зарплату и компенсацию за не истекший и неиспользованный основной отпуск. В случае сокращения работодатель выплачивает всем работникам с бессрочным трудовым договором, независимо от стажа работы, компенсацию в размере средней заработной платы за один месяц.

Помимо выплачиваемой работнику компенсации по сокращению сокращаемый работник также вправе получить страховое возмещение от Кассы по безработице. Касса по безработице выплачивает ее работникам, проработавшим у работодателя не менее пяти лет. В случае трудовых отношений продолжительностью до десяти лет Касса по безработице выплачивает компенсацию в размере средней заработной платы за один месяц; если трудовые отношения длились более десяти лет, в размере средней заработной платы за два месяца. Ходатайство о выплате компенсации по сокращению в Кассу по безработице должен подать работодатель. Если работодатель этого не сделал, заявление может подать и сам работник.

В случае сокращения работодатель должен соблюдать сроки предуведомления. Если работник проработал у работодателя менее одного года, то это 15 календарных дней; 1-5 лет – 30 календарных дней, 5-10 лет – 60 календарных дней, более 10 лет – 90 календарных дней. Если работодатель не соблюдает срок предуведомления, т. е. прекращает трудовые отношения раньше, он должен возместить это при окончательном расчете.

Сокращенный работник также может зарегистрироваться в качестве безработного и ходатайствовать о получении пособия по безработице.