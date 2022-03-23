  • Поделиться:

    Юрист объясняет: что делать, если вы получили уведомление о сокращении?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: работодатель прислал мне по электронной почте уведомление о сокращении без указания причины и информации о том, что работодатель должен будет мне заплатить в таком случае. Что такое сокращение? Полагается ли при сокращении компенсация?

    Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Инспекции труда.
    Работодатель вправе сократить работника в случае снижения нагрузки, реорганизации или прекращения трудовой деятельности, а также в случае банкротства и ликвидации предприятия. Работодатель должен обосновать в уведомлении о расторжении трудового договора ситуацию с сокращением штата, т.е. невозможность продолжения трудовых отношений на согласованных условиях.
    Сам работник требовать сокращения не может, т. к. это является экономическим решением работодателя.
    Перед сокращением работодатель должен по возможности предложить работнику другую работу. В случае отказа работника от другой работы речь по-прежнему идет о сокращении.
    Например, если сокращение обусловлено снижением рабочей нагрузки, работодатель сначала предлагает работнику другую работу с частичной занятостью и измененными условиями труда. Если работник отказывается от предложения, его сокращают, поскольку его больше не могут обеспечить работой на согласованных условиях. Работодатель может нанять на эту же должность нового работника на других условиях, в данном случае с частичной занятостью и измененными условиями труда.
    По окончании трудовых отношений работодатель должен произвести с сотрудником так называемый окончательный расчет, который включает зарплату и компенсацию за не истекший и неиспользованный основной отпуск. В случае сокращения работодатель выплачивает всем работникам с бессрочным трудовым договором, независимо от стажа работы, компенсацию в размере средней заработной платы за один месяц.
    Помимо выплачиваемой работнику компенсации по сокращению сокращаемый работник также вправе получить страховое возмещение от Кассы по безработице. Касса по безработице выплачивает ее работникам, проработавшим у работодателя не менее пяти лет. В случае трудовых отношений продолжительностью до десяти лет Касса по безработице выплачивает компенсацию в размере средней заработной платы за один месяц; если трудовые отношения длились более десяти лет, в размере средней заработной платы за два месяца. Ходатайство о выплате компенсации по сокращению в Кассу по безработице должен подать работодатель. Если работодатель этого не сделал, заявление может подать и сам работник.
    В случае сокращения работодатель должен соблюдать сроки предуведомления. Если работник проработал у работодателя менее одного года, то это 15 календарных дней; 1-5 лет – 30 календарных дней, 5-10 лет – 60 календарных дней, более 10 лет – 90 календарных дней.  Если работодатель не соблюдает срок предуведомления, т. е. прекращает трудовые отношения раньше, он должен возместить это при окончательном расчете.
    Сокращенный работник также может зарегистрироваться в качестве безработного и ходатайствовать о получении пособия по безработице.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Райк: рост цен на отопление в Нарве может привести к социальной катастрофе
Пять идей: что приобрести на финской бирже
Война в Украине: продолжаются бои на востоке страны, Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике Главные новости к середине дня
Влияние санкций
Руководители промышленных предприятий: грядут трудные времена
Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.
Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
ФРС готова к более агрессивным действиям
Глава Федеральной резервной системы США готов к повышению процентной ставки на полпроцента, если того потребует ситуация.
Глава Федеральной резервной системы США готов к повышению процентной ставки на полпроцента, если того потребует ситуация.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Март Раамат: страны ЕС снижают топливные акцизы, Эстония должна поступить так же
Рост цен на топливо увеличивает расходы населения и вызывает инфляцию во всех секторах. Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат призывает правительство снизить акцизы на топливо и объясняет, какой экономический эффект будет иметь этот шаг.
Рост цен на топливо увеличивает расходы населения и вызывает инфляцию во всех секторах. Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат призывает правительство снизить акцизы на топливо и объясняет, какой экономический эффект будет иметь этот шаг.
Все мнения
Эпицентр
Резкий рост цен и дефицит материалов - главные заботы бизнеса
Последствия войны в Украине вызывают озабоченность у бизнеса практически всех секторов. Придется переосмыслить, где брать сырье и материалы, как справиться с безумным ростом цен и как проводить изменения, когда ничего нельзя предсказать.
Последствия войны в Украине вызывают озабоченность у бизнеса практически всех секторов. Придется переосмыслить, где брать сырье и материалы, как справиться с безумным ростом цен и как проводить изменения, когда ничего нельзя предсказать.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение