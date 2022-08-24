Подсказка

24 августа 2022 в 6:41 Поделиться:









Касса здоровья: бустерная доза необходима людям старше 60 лет и группам риска

Семейные врачи еще не могут дать объективный ответ на вопрос, можно ли в ближайшее время приравнять коронавирус к гриппу. Фото: Shutterstock

Статистика заболеваемости COVID-19 показывает, что растет как количество зараженных людей, так и количество госпитализированных, и поэтому крайне важно, чтобы люди, принадлежащие к группам риска, как можно скорее начали вакцинацию от вируса и серьезно относились к другим мерам для предотвращения заражения, следует из пресс-релиза Кассы здоровья.

По словам семейного врача и доцента семейной медицины Тартуского Университета Марье Оона, люди, принадлежащие к группе риска, могут сделать это прямо сейчас. Согласно оценке экспертной комиссии, в группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания. «Если человек готов и может сделать себе прививку, у него есть предрасположенность к серьезному течению заболевания, а с момента инъекции предыдущей дозой вакцины прошло более полугода, он может сделать прививку четвертой дозой прямо сейчас», — сказала Оона. Она добавила, что в группы риска также входят люди, у которых есть вероятность чаще вступать в контакт с больными – например, медицинские работники и персонал домов престарелых.

По словам профессора семейной медицины Тартуского Университета и главы Института общественного здравоохранения Рут Калда, в настоящее время мы не можем в отношении доминирующего штамма делать такие же точные прогнозы, как раньше. «В случае со штаммом Омикрон и распространенным в настоящее время штаммом BA.5 мы не можем точно предсказать, как будет протекать распространение заболевания, но исходя из прошлого ясно, что пиковые периоды распространения заболевания приходятся на осень, зиму и раннюю весну. Поэтому желательно, чтобы даже те люди, которые не относятся к группам риска, но желают вакцинироваться четвертой дозой, не откладывали и запланировали прививку самое позднее на сентябрь», — сказала Калда, добавив, что вакцинация четвертой дозой также эффективна для тех, кто не относятся непосредственно к группам риска.

По словам Оона, цели людей в отношении вакцинации могут совершенно отличаться от тех, к которым стремятся, например, научный совет и экспертная комиссия по иммунопрофилактике: «Тяжелое форма заболевания может означать для одного человека такую ситуацию, когда он нуждается в стационарном лечении – например, в виде оксигенотерапии или искусственной вентиляции легких. Но человек может определять для себя тяжелую форму заболевания как болезнь с более легкими симптомами — высокой температурой, мучительным кашлем или длительной усталостью после болезни, что существенно влияет на качество жизни человека».

«Волшебное» средство еще не найдено

Семейные врачи еще не могут дать объективный ответ на вопрос, можно ли в ближайшее время приравнять коронавирус к гриппу. Как известно, на сегодняшний момент продолжительность периода циркуляции вируса COVID-19 в мире относительно короткая, и вполне вероятно, что в ближайшие месяцы вирус не сможет достичь некой финальной фазы в своей эволюции, когда вирус уже не сможет развиваться дальше. «Поэтому проблема заключается и в новизне болезни, а также в том, что вирус развивается с каждым новым штаммом, и поэтому преждевременно говорить, что мы можем забыть о нем в ближайшие месяцы. Вместо этого большую роль в облегчении ситуации сейчас играет то, что мы учимся жить с вирусом, максимально защищая себя. Вот тут-то и приходят на помощь всем известные рекомендации – продолжение вакцинации, соблюдение правил личной гигиены, ношение маски и самоизоляция в случае болезни», — пояснила Оона.

«К сожалению, пока еще нет "волшебного" средства обуздания эпидемии или особенных новых стратегий. Снова вступают в силу уже знакомые базовые рекомендации по ношению масок, личной гигиене и мытью рук. Наряду с вакцинацией нельзя забывать и об этих методах профилактики», — сказала Калда.

Основываясь на недавних прогнозах, Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендации относительно второй бустерной дозы вакцины против COVID-19, которой должны быть вакцинированы все люди, принадлежащие к группам риска. В группу риска входят все люди старше 60 лет и люди старше 12 лет, которые имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания инфекцией COVID-19 из-за наличия какого-либо хронического заболевания. Люди могут вакцинироваться второй бустерной дозой через шесть месяцев после проведения последней дозы или после перенесения заболевания COVID-19. По словам медицинских специалистов, на больничную койку попадают все та же категория населения – группы риска и пожилые люди. Последние месяцы также показали, что, помимо непривитых людей, в больницу попадают и привитые пожилые люди, с момента последней прививки которых прошло более полугода.