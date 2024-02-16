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dv.ee

16 февраля 2024 в 10:44









Юрист объясняет: сколько стоят оскорбления в интернете?

Оскорблением можно считать комментарий в социальных сетях, а также, например, в протоколе собрания и в электронном письме или даже нацарапанные, например, на автомобиле оскорбительные выражения. Фото: Shutterstock

Из недавно опубликованного исследования Государственного суда Эстонии следует, что в среднем за оскорбления в интернете придется выплатить несколько сотен евро, a в будущем размеры компенсаций, скорее всего, увеличатся, пишет юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер.

Эстонские суды заняли позицию, согласно которой за клевету нужно нести ответственность. Юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер, ссылаясь на судебную практику и анализ Государственного суда, отметила, что возмещение ущерба не может нести символический характер, и извинений будет недостаточно. «Суд может принять извинения во внимание при определении размера компенсации, но ее размер все же зависит от тяжести нарушения и вины правонарушителя. Также учитывается экономическое положение сторон, продолжительность и интенсивность нарушения и ряд других обстоятельств», – перечислила Сеппер.