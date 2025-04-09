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  • 09.04.25, 16:30

EIS предпринимателям: получить субсидию можно и без посторонней помощи

Предприниматели порой недооценивают собственные силы и, опасаясь, что не смогут правильно составить заявку для получения государственной субсидии, обращаются за платной помощью к консультантам. Однако субсидии для бизнеса построены таким образом, что каждый предприниматель способен составить заявку сам, пишет руководитель отдела субсидий Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) Моника Ханков.
Моника Ханков. Фото: EIS
  • Моника Ханков. Фото: EIS
Смысл, на первый взгляд, бюрократических условий выдачи субсидий заключается в том, чтобы обеспечить ответственное использование денег налогоплательщика. Государство требует от предпринимателей как можно меньше, но столько, сколько нужно. Независимо от того, идет ли речь о государственном бюджете или европейских деньгах, это наш общий кошелек. Мы все хотим, чтобы деньги тратились на то, для чего они предназначены.
Следует отметить, что процесс подачи заявок ряда госсубсидий упростился и автоматизировался. Например, если говорить о стартовой субсидии, то ее выплаты основаны на результатах, а дополнительные расходные документы не проверяются. А чтобы получить субсидию, покрывающую расходы на научного сотрудника, подача заявки займет менее получаса, поскольку решения EIS принимает на основе данных Налогово-таможенного департамента, и отчетность в таком случае не требуется.
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