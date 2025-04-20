Назад 20.04.25, 11:03 Требование акта оценки в заявках на жилищные кредиты может быть отменено Правительство планирует отменить требование предоставлять акт оценки недвижимости при подаче заявки на жилищный кредит, чтобы банки в дальнейшем сами оценивали стоимость недвижимости на основе доступных данных и статистики, передает rus.err.ee.

Застройщики считают, что законопроект может обернуться для сектора большими проблемами.

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«Это выгодно для обеих сторон: клиент будет экономить время, ему не нужно запрашивать акт оценки, не нужно выполнять [связанные с этим] формальности, не нужно искать оценщика, а банк сможет быстрее, с более высокой автоматизацией и удобнее выносить решения о выдаче кредита», – пояснил премьер-министр Кристен Михал.

Однако глава отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма усомнилась, что у банков достаточно данных для такой оценки: «Экспертная оценка и акт оценки содержат информацию об имуществе, которая собрана из регистров. Кроме того, там есть необходимая информация об аналогичных объектах. Иными словами, если мы оцениваем недвижимость в Таллинне, достаточно ли аналогичных сделок в этом здании, в этом районе, чтобы сделать выводы [о стоимости недвижимости] на их основании».

Оценщики недвижимости также критически относятся к этому плану, что, впрочем, неудивительно, поскольку такое изменение означает для них потерю одного из источников дохода.

«Сейчас базы данных недостаточно хороши, чтобы информация была доступна в таком виде. Если рассчитывают сэкономить на экспертной оценке, то в действительности потери потребителей в будущем могут оказаться значительно выше стоимости одной экспертной оценки. Она может выявить незаконные перепланировки, несоответствие документации регистрам, что впоследствии может очень сильно аукнуться потребителю», – пояснила заместитель председателя Объединения оценщиков недвижимости Ханна Раудмяэ.

Ранее критично о проекте отзывались и девелоперы. Например, генеральный директор LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг и член правления Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд считают, что речь идет о проблемном законопроекте, писали «Деловые ведомости».

«Это законопроект, который двигался где-то под радаром. В обсуждениях не участвовали ни оценщики, ни союзы фирм недвижимости», – отметил в эфире утренней программы радио Äripäev Ингвар Аллеканд.

Он пояснил, законопроект может обернуться для сектора большими проблемами.

По мнению Аллеканда, вероятно возникновение конфликта интересов: «В случае принятия законопроекта банк сможет самостоятельно решать, какую сумму кредита выдать, даже если имущества клиента не хватает для предоставления соответствующих гарантий».

«Это напоминает условия кризиса 2008 года, которые позволили банкам в условиях ухудшившейся экономической ситуации забирать у заемщиков имущество», – подчеркнул он.

Ингмар Саксинг отметил, что каждый банк сможет самостоятельно решать, насколько большую сумму дать в кредит, даже если у заемщика нет какого-либо залога.