  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 5000,00%6 587,47
  • DOW 300,00%46 108
  • Nasdaq 0,72%22 043,07
  • FTSE 1000,33%9 328,44
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,21
  • 11.09.25, 13:47

Как адаптировать свое CV под искусственный интеллект?

Искусственный интеллект существенно изменил подход к успешному трудоустройству в современной организации. Менеджер по управлению персоналом Bigbank Eesti Кристийна Педаник дала три важные рекомендации по составлению CV, которое будет восприниматься и машиной, и человеком.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Tero Vesalainen
По словам Педаник, CV кандидата должно быть легко читаемым, понятным и запоминающимся: «Самое большое изменение, произошедшее в последнее время, заключается в том, что не только соискатели, но и HR-специалисты пользуются искусственным интеллектом. На наиболее популярные должности предварительный отбор из десятков, а то и сотен кандидатов часто проводит искусственный интеллект, поэтому грамотное CV должно быть максимально понятным для ИИ».
Системы подбора персонала на основе искусственного интеллекта автоматически сканируют CV и отсеивают те, которые не соответствуют критериям поиска. Поэтому стоит использовать простой и понятный формат, избегая сложных изображений, таблиц и графиков, пояснила она.
«Беспроигрышный вариант – использовать в качестве основы распространенную форму, например, из Europass, LinkedIn или портала по трудоустройству. Чтобы CV успешно прошло предварительный отбор, будет полезно, если оно будет включать те же ключевые слова, что и предложение о работе», – рекомендует Педаник.

Статья продолжается после рекламы

Еще один важный момент – ясность и однозначность, ведь на первый взгляд оригинальные и броские выражения вроде «кудесник данных» или «гуру маркетинга» практически не несут полезной информации, уверена она.
«Вместо ненужных метафор описывайте конкретно, что вы сделали, и чего добились в прошлом», – сказала менеджер по управлению персоналом Bigbank. Она также рекомендует избегать «специфического профессионального сленга», который потенциальный будущий руководитель, возможно, оценит, но искусственный интеллект и HR-специалисты, которые делают выбор ещё до обращения к нему, – нет.
Кроме того, Педаник уверена, что мотивационное письмо как таковое теряет актуальность, и его всё чаще не требуют от соискателей: «Сейчас, помимо ясности и конкретики, ваше CV должно также отражать вашу человеческую сторону, показывая, что в вас особенного. В банковской сфере помимо навыков ценятся личностные качества, ценности и мотивация». Он добавила, что стоит также кратко рассказать о проекте или трудовом достижении, которым вы особенно гордитесь. «Чтобы дать более полное представление о себе, полезно привести примеры сотрудничества, волонтерства или хобби, которые помогают лучше раскрыть вашу личность», – заключила Педаник.
