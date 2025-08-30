Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 30.08.25, 13:50

В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее

Äripäev обнаружил в Тарту компанию, где рост зарплат по сравнению с прошлым годом оказался еще выше, чем показывали усредненные расчеты Департамента статистики.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Изначально Департамент статистики подсчитал, что во втором квартале средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть и достигла около 2600 евро. На данный момент уже ясно, что данная цифра неверна, и уточненные данные будут опубликованы в ближайшие дни. Однако это не означает, что в Тарту нет работодателей, предлагающих крайне высокие зарплаты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.08.25, 16:10
Глава Департамента статистики: фактический рост зарплат находится в пределах 6–7%
Руководитель Департамента статистики Урмет Леэ сообщил, что уточненный расчет средней зарплаты станет известен вскоре, однако диапазон роста уже понятен.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Никто из аналитиков не поверил в опубликованные сегодня Департаментом статистики данные о средней зарплате в Эстонии. Генеральный директор учреждения Урмет Леэ признал, что данные оказались некорректными, и около десятка сотрудников сейчас занимаются поиском правильных данных.
Новости
  • 27.08.25, 14:35
«Мистически большой рост». Средняя зарплата в Тарту выросла на треть, это вызывает сомнения
Согласно свежей статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Это мистически большой рост. Его трудно чем-либо объяснить», — отметил вице-мэр по вопросам предпринимательства Раймонд Тамм.
Новости
  • 27.08.25, 09:45
Средняя зарплата ошеломила аналитиков. Подозревают статистическую ошибку
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла усомнился в корректности опубликованных сегодня Департаментом статистики данных о средней заработной плате и заподозрил статистическую ошибку.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
2
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
3
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
4
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
5
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
6
Mнения
  • 29.08.25, 06:00
Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования

Последние новости

Новости
  • 30.08.25, 14:01
Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Новости
  • 30.08.25, 11:27
Гражданина Эстонии, обвиняемого во ввозе электроники в Россию, передали США
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Mнения
  • 30.08.25, 08:00
Денег у нас до дуры… но их нет
Эпицентр
  • 29.08.25, 18:34
Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно»
Новости
  • 29.08.25, 17:54
Сэкономить на врачах и на детях: в Финляндии предложили меры экономии бюджета
Биржа
  • 29.08.25, 17:30
Alibaba удивила ростом прибыли

Сейчас в фокусе

ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
ТОП
  • 29.08.25, 08:00
ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
В списке более 400 предприятий
Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
Как много кажется возможным, когда у тебя есть свои собственные деньги!
Mнения
  • 29.08.25, 06:00
Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования
Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. Бизнесу Silvano в сфере нижнего белья было сложно провести аудит российских и белорусских предприятий, но в итоге это все же удалось сделать. В интернете же по-прежнему опубликовано предписание Финансовой инспекции, которое компания хочет оттуда убрать.
Новости
  • 29.08.25, 10:59
Биржевая компания Тоомаса Тоола судится с Финансовой инспекцией
Глава Ragn-Sells Кай Реало.
Новости
  • 29.08.25, 11:59
«Я думала, что мой мозг взорвется». Кай Реало: налоговая политика правительства усиливает неопределенность
Во главе производящей ветеринарные лекарства компании Pharmapark Production стоит Вейко Салусте, который ранее с конфликтом покинул Interchemie.
Новости
  • 28.08.25, 19:03
Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве
Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.
Новости
  • 29.08.25, 12:17
Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise
«Не игнорируйте Казахстан»
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025