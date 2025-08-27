Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 2250,35%42 544,77
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,54
  • 27.08.25, 08:41

Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»

Во втором квартале средняя зарплата составила X евро, что на Y% больше по сравнению с прошлым годом. Примерно так думают предприниматели.
По словам владельца торговой сети Олега Гросса, рентабельность розничной торговли настолько низка, что повысить зарплаты продавцам невозможно. Рост зарплат автоматически привел бы к росту цен, который потребители не готовы принять.
Владелец OG Elektra крупный бизнесмен Олег Гросс отметил, что эстонская экономика в среднем находится в упадке, в розничной торговле ощущается дефицит работников, и давление на зарплаты продолжается. «Такова ситуация», — сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

