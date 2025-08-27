Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»

По словам владельца торговой сети Олега Гросса, рентабельность розничной торговли настолько низка, что повысить зарплаты продавцам невозможно. Рост зарплат автоматически привел бы к росту цен, который потребители не готовы принять.
Владелец OG Elektra крупный бизнесмен Олег Гросс отметил, что эстонская экономика в среднем находится в упадке, в розничной торговле ощущается дефицит работников, и давление на зарплаты продолжается. «Такова ситуация», — сказал он.
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Государственный контролер Янар Хольм сказал в передаче радио Äripäev «Kuum tool», что, говоря о государственных финансах в Эстонии, нужно честно и открыто называть и то, чего больше делать не стоит. «Без гена отказа бюджет не удастся привести в порядок», — уверен Хольм.
Во Франции после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Германии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.