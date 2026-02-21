Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 21.02.26, 15:40

Качество не рождается из рекламных кампаний: как Лилли Яхило и Тынис Сийгур сохраняют ценность своего имени

Модельер Лилли Яхило и шеф-повар, ресторатор Тынис Сийгур уверены: качество появляется не благодаря маркетинговым кампаниям, а благодаря ежедневной последовательности – и именно на этом держится фундамент бизнеса.
Тынис Сийгур и Лилли Яхило. Дискуссию вела журналистка Äripäev Лаура Сакс (справа).
  • Тынис Сийгур и Лилли Яхило. Дискуссию вела журналистка Äripäev Лаура Сакс (справа).
  • Foto: Andras Kralla
«В этом году моей компании исполнилось 16 лет. Я 16 лет профессионально занимаюсь дизайном одежды», – сказала Яхило со сцены Конгресса газелей.
