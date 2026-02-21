Качество не рождается из рекламных кампаний: как Лилли Яхило и Тынис Сийгур сохраняют ценность своего имени
Модельер Лилли Яхило и шеф-повар, ресторатор Тынис Сийгур уверены: качество появляется не благодаря маркетинговым кампаниям, а благодаря ежедневной последовательности – и именно на этом держится фундамент бизнеса.
Секрет успеха Evocon — компании, которая уже шесть раз становилась газелью и поставляет программное обеспечение для производства, — в простоте, признался менеджер по продукции и сооснователь компании Мартин Ляэтс.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.