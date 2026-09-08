Назад Сломать и построить: что появится в старых кварталах Таллинна? Строительная активность бурлит в исторических кварталах Таллинна, частные инвесторы и государство не только активно застраивают пустующие участки, но и кардинально меняют облик уже давно сложившихся частей столицы. Что было и что будет на месте идущих в центре города строек?

При перестройке казарм нашлась «Свобода»

Прибывающим в Таллинн на рейсовом автобусе трудно не заметить эту стройку. Почти все маршруты, сворачивающие с Фильтри теэ к автобусному вокзалу на Юхкентали, следуют мимо нее. Внимательный глаз может различить не только технику и рабочих, но и открывшуюся во время строительства полустершуюся надпись Wabaduse («Свобода») на одном из старых фасадов.

Казармы на Фильтри теэ, 5 были сооружены в 1914 году в рамках обновления военной инфраструктуры Таллинна еще во времена империи, проект здания составил Карл Якоби. В первый период независимости комплекс занимал 10-й пехотный батальон эстонской армии, скорее всего, именно тогда появилась надпись на фасаде. После оккупации страны в казармы въехали части уже советской армии, оборонному ведомству памятник архитектуры принадлежит и по сей день.

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Проезжая по улице Техника мимо военного кладбища и строительного супермаркета DEPO, трудно не обратить внимание на обширный пустырь, на котором копошится техника. Участок между Техника и улицей Вытме еще недавно занимали массивные корпуса старой Таллиннской тюрьмы. В 2024 году Riigi Kinnisvara AS выставила его на аукцион с начальной ценой в 8,4 млн евро. Изюминкой стало не только его центральное расположение, но и согласованная детальная планировка – редкая возможность для покупателя запустить стройку в обозримой перспективе.

Среди фирм, присматривавшихся к территории, была компания Kaamos Kinnisvara, развивающая деловой квартал через дорогу, между улицами Техника и железной дорогой, но наибольший энтузиазм выражала Fund Ehitus . «Классный участок!» – провозглашал в интервью Äripäev член правления строительной компании Рейго Маросов. Именно его компания единственная дошла до аукциона и приобрела землю по цене в 8,7 млн евро. В мае 2025 года на территории начались демонтажные работы, сегодня от бывшего узилища не осталось и следа.

Старая Таллиннская тюрьма До Второй мировой войны на участке располагались склады военного ведомства, а в 1944-1949 годах – лагерь для бывших военнослужащих Вермахта. После его ликвидации на том же месте были построены капитальные здания полузакрытой колонии общего режима № 5. После восстановления независимости она была превращена в Таллиннскую тюрьму. Учреждение было закрыто после ввода в эксплуатации новой тюрьмы в волости Раэ в 2019 году.

Согласно утвержденному проекту планировки, на месте тюрьмы появятся 30 000 квадратных метров коммерческих площадей. Нынешние работы только предвосхищают будущее строительство. Прямо сейчас на участке Tallinna Vesi реконструирует трубопроводы водоснабжения и канализации, а Utilitas Tallinn строит новый участок теплосети. Компании обещают закончить обновление сетей уже в этом сентябре. Вид будущего проекта Fund Ehitus на подготовленной территории пока не обнародован. Ранее эксперты сходились во мнении, что реализация такого крупного коммерческого проекта в центре Таллинна затянется на значительный срок даже при условии готовых планировок, просто в силу объема застройки.

Для сравнения, «Ellips maja», уже построенное рядом здание Fund Ehitus, имеет площадь в шесть с лишним раз меньше, чем у проекта на месте тюрьмы, – всего 4800 квадратных метров.

Тарту меняет облик главной площади Таллинна

Доходный дом на бульваре Каарли, 3 был сооружен в начале ХХ века, когда улица еще именовалась Новым бульваром. Фактически это одно из зданий, формирующих фронт застройки центральной площади столицы – площади Свободы. После Второй мировой войны здание передали под образовательные учреждения. С 1944 по 1999 год по этому адресу располагалась Таллиннская консерватория, ныне Эстонская академия музыки и театра. Кроме того, в 1960-х здесь же работала Таллиннская музыкальная средняя школа.

После переезда музыкантов в специально построенное здание дом на Каарли, 3 достался Тартускому университету. В нем разместили столичный офис юридического факультета Тартуского университета и Институт частного права ТУ в Таллинне.

Именно университет Тарту выступает теперь и заказчиком радикальной перестройки здания. Ради нее его правую часть снесли целиком, а левую, более старую, разобрали наполовину. К июню 2027 года подрядчик Vanalinna Ehitus , начавший работы еще прошлой зимой, должен завершить реконструкцию здания. Оно сохранит прежнюю функцию – учебный корпус ТУ в Таллинне, но сильно переменится снаружи и изнутри. Между уцелевшими фрагментами доходного дома и соседним жилым комплексом 1930-х годов встроят полностью новый образчик современной архитектуры.

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В университете поясняют, что со временем прежнее здание стало слишком маленьким, ветхим и неудобным для современных образовательных функций. Теперь в учебном корпусе расположатся аудитории и конференц-залы, библиотека, пространства для самостоятельной и командной работы, офисы сотрудников, учебные комнаты с современной мебелью, зоны отдыха для студентов и сотрудников, а также помещения для проведения курсов повышения квалификации и конференций. Кроме того, в нем выделят и место для офиса Таллиннского университета.

На время работ студенты переехали в здание бывшей клиники Сеппа на улице Тынисмяги, 5а. Оно также будет подвергнуто редевелопменту частным застройщиком , но позднее.

В котельной Fahle скоро закипит работа

Продолжается и реализация одного из самых амбициозных проектов преобразования исторических промзон в Таллинне – так называемого квартала Fahle. Выходящие на Тартуское шоссе здания комплекса уже реконструированы, на очереди корпуса между уже готовыми коммерческими объектами и улицей Соссимяэ. Сейчас во дворе одного из них, Тартуское шоссе, 80 g, уже орудует демонтажная техника. Соседнее здание – Тартуское шоссе, 80 L еще только ожидает старта работ.

Таллиннский целлюлозный комбинат Сохранившиеся до сих пор старые фабричные здания в квартале Fahle в основном относятся к началу ХХ века, когда балтийско-немецкий судовладелец и предприниматель Эмиль Фале привлек инвестиции Азово-Донского коммерческого банка в Петербурге и создал акционерное общество «Северный целлюлозно-бумажный комбинат». По заказу акционеров архитекторы Отто Шотт и Жак Розенбаум реконструировали существовавшее и до того предприятие. К 1917 году на комбинате трудились 920 работников, он был одним из крупнейших в Российской Империи. Фале оставался директором предприятия до самой своей смерти в 1929 году, и именно в честь него получил название современный проект реконструкции территории. Сам Таллиннский целлюлозный комбинат, сменив ряд названий и форм собственности, обанкротился в 1994 году.

На месте советских пристроек к зданию по Тартускому шоссе, 80 g будет создана парковка для резидентов и клиентов квартала Fahle. Соседнее же здание под литерой L относится к финальной очереди работ, которая, по плану застройщика, компании Neutra Capital AS будет завершена к 2030 году. Бывшая котельная на Тартуское шоссе, 80 L станет офисами под брендом Fahle Katel. Застройщик в буклете называет ее сердцем всего квартала.

Проект реконструкции бывшей теплоцентрали разработало бюро LUMIA. Он предусматривает в том числе восстановление того внешнего облика здания в стиле ар-нуво, который оно имело в 1922 году, когда его перестроили по проекту архитектора Жака Розенбаума. Исторический котел будет сохранен и станет элементом дизайна интерьера, а на желтой дымовой трубе бывшей котельной будет размещена смотровая площадка.