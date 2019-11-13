Урве Вилк • 13 ноября 2019
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ТОП строительных предприятий: надеяться на быстрый рост было бы уже наивно
Лидеры строительного сектора не надеются, что удастся сохранить такой быстрый темп роста, как был год назад. Но при этом предприниматели рассчитывают на умеренное развитие.
Занявшая пятое место в рейтинге компания AS Tartu Ehitus получила в прошлом году выручку от продаж 20,7 млн евро с чистой прибылью в 952 000 евро (в 2017 году - 12,7 млн евро и 442 000 евро соответственно).
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