ТОП строительных предприятий: надеяться на быстрый рост было бы уже наивно

Фото: Андрас Кралла

Лидеры строительного сектора не надеются, что удастся сохранить такой быстрый темп роста, как был год назад. Но при этом предприниматели рассчитывают на умеренное развитие.

Занявшая пятое место в рейтинге компания AS Tartu Ehitus получила в прошлом году выручку от продаж 20,7 млн евро с чистой прибылью в 952 000 евро (в 2017 году - 12,7 млн евро и 442 000 евро соответственно).