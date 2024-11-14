Производитель строительных материалов импортирует отходы: «Эстонский мусор очень плох»
Ило Ранну – руководитель компании Neular, импортирующей пластиковые отходы из Германии и Финляндии – уверен, что культура начинается с мусорного бака. По его словам, отходы некоторых соседних стран могут затмить содержимое эстонских мусорных баков.
В год компания Neular может перерабатывать четыре тонны пластиковых отходов в пластиковые плиты. Foto: Liis Treimann
Компания Neular, работающая недалеко от Пайде, импортирует пластиковые отходы из Европы и перерабатывает их в строительные материалы. На заводе отходам дают новую жизнь в виде пластиковых профилей, которые затем используются главным образом в Западной Европе для строительства террас, заборов или конюшен.
Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.