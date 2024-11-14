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  • 14.11.24, 16:54

Производитель строительных материалов импортирует отходы: «Эстонский мусор очень плох»

Ило Ранну – руководитель компании Neular, импортирующей пластиковые отходы из Германии и Финляндии – уверен, что культура начинается с мусорного бака. По его словам, отходы некоторых соседних стран могут затмить содержимое эстонских мусорных баков.
В год компания Neular может перерабатывать четыре тонны пластиковых отходов в пластиковые плиты.
  • В год компания Neular может перерабатывать четыре тонны пластиковых отходов в пластиковые плиты. Foto: Liis Treimann
Компания Neular, работающая недалеко от Пайде, импортирует пластиковые отходы из Европы и перерабатывает их в строительные материалы. На заводе отходам дают новую жизнь в виде пластиковых профилей, которые затем используются главным образом в Западной Европе для строительства террас, заборов или конюшен.

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