Вошедший в ТОП богачей предприниматель: в кризис нас спасло новое направление

Юрий Прокопенко вошел в ТОП самых богатых людей Эстонии, заняв среди русскоязычных предпринимателей 67-е место (399-е в общем рейтинге).
Baltic Trans Gas OÜ начинала в 2013 году как логистическая компания, предоставляя собственные железнодорожные вагоны для перевозки сжиженного газа. «В дальнейшем мы стали заниматься в том числе продажей сжиженного газа, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Основной производитель этих продуктов – Туркменбашинский комплекс нефтепродуктов и концерн «Туркменгаз». У компании есть свой брокер на товарно-сырьевой бирже Туркменистана, что позволяет покупать продукцию непосредственно у производителя, минуя посредников и учитывая пожелания конечного покупателя», – рассказал ДВ глава предприятия Юрий Прокопенко.
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.