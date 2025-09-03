Деловые ведомости
  • 12.09.25, 06:00

Вошедший в ТОП богачей предприниматель: в кризис нас спасло новое направление

Трудные времена заставили компанию, изначально занимавшуюся сдачей в аренду вагонов, попробовать свои силы в строительстве.
Юрий Прокопенко вошел в ТОП самых богатых людей Эстонии, заняв среди русскоязычных предпринимателей 67-е место (399-е в общем рейтинге).
  • Юрий Прокопенко вошел в ТОП самых богатых людей Эстонии, заняв среди русскоязычных предпринимателей 67-е место (399-е в общем рейтинге).
Baltic Trans Gas OÜ начинала в 2013 году как логистическая компания, предоставляя собственные железнодорожные вагоны для перевозки сжиженного газа. «В дальнейшем мы стали заниматься в том числе продажей сжиженного газа, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Основной производитель этих продуктов – Туркменбашинский комплекс нефтепродуктов и концерн «Туркменгаз». У компании есть свой брокер на товарно-сырьевой бирже Туркменистана, что позволяет покупать продукцию непосредственно у производителя, минуя посредников и учитывая пожелания конечного покупателя», – рассказал ДВ глава предприятия Юрий Прокопенко.
