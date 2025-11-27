Назад 27.11.25, 23:00 ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку На этот раз в лидеры ТОПа успешных компаний Эстонии вышли строительные и девелоперские фирмы. Один из предпринимателей привлек внимание тем, что три его компании вошли в первую десятку.

Совокупная прибыль тысячи компаний, вошедших в нынешний ТОП успешных предприятий, составила 4,5 млрд евро. Этот показатель вырос за год на 19%.

Если рассматривать только первую сотню, то совокупная прибыль компаний, напротив, сократилась за год на 20% и составила менее 2,7 млрд евро.

В нынешнем ТОПе по сравнению с прошлым годом заметно больше предприятий, связанных со строительством и недвижимостью. В прошлом году в первую сотню вошли 18 таких компаний, в этом году – уже 29.

Swedbank, занявший первое место в 2024 году, показал наибольшую прибыль как в прошлом, так и в нынешнем ТОПе, однако на этот раз шведский банк выбыл из первой сотни успешных компаний.