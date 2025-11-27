Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,2%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn1,27%1 953,07
  • OMX Vilnius0,49%1 279,4
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,02%9 693,93
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,39
  • 27.11.25, 23:00

ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку

На этот раз в лидеры ТОПа успешных компаний Эстонии вышли строительные и девелоперские фирмы. Один из предпринимателей привлек внимание тем, что три его компании вошли в первую десятку.
В прошлом году Äripäev объявил самые успешные эстонскии компании в Летной гавани, а в этом году победителей чествовали в торговом центре T1.
Совокупная прибыль тысячи компаний, вошедших в нынешний ТОП успешных предприятий, составила 4,5 млрд евро. Этот показатель вырос за год на 19%.
Если рассматривать только первую сотню, то совокупная прибыль компаний, напротив, сократилась за год на 20% и составила менее 2,7 млрд евро.
В нынешнем ТОПе по сравнению с прошлым годом заметно больше предприятий, связанных со строительством и недвижимостью. В прошлом году в первую сотню вошли 18 таких компаний, в этом году – уже 29.
Swedbank, занявший первое место в 2024 году, показал наибольшую прибыль как в прошлом, так и в нынешнем ТОПе, однако на этот раз шведский банк выбыл из первой сотни успешных компаний.
