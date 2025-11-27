ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку

В ТОПе электронной промышленности за 2025 год лидируют эстонские подразделения двух международных концернов: обе компании экспортируют почти всю свою продукцию. В десятку также вошла фирма, в которой крупная доля принадлежит известному экс-банкиру Индреку Нейвельту.
В тройку лидеров ТОПа самых успешных компаний в сфере недвижимости вошли исключительно известные предприятия. По сравнению с предыдущим годом совокупный оборот всех участников рейтинга снизился, при этом прибыль заметно выросла.
ТОП зарплат торгового сектора показывает, что самые высокие вознаграждения платят оптовые продавцы топлива, металлов, медицинских и фармацевтических товаров, а также автодилеры. Уровень зарплат в этих секторах сохраняет тенденцию к росту.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.