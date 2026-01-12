Темпы роста цифровых подписок Ekspress Grupp замедлились

Компания Ханса Х. Луйка превысила установленный законом порог в 90%, что дает право инициировать принудительный выкуп акций.
Foto: Raul Mee
В 2025 году общее количество цифровых подписок Ekspress Grupp в странах Балтии выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в четвертом квартале – на 5%) и на конец декабря составило 255 964 подписки. За первые три квартала компания увеличила число цифровых подписок в регионе на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Принадлежащая Хансу Луйку компания HHL Rühm в ходе предложения о выкупе приобрела более 96% акций Ekspress Grupp. Это позволит Луйку принудительно выкупить акции у миноритарных акционеров и вывести компанию с биржи.
Ekspress Grupp продает 100% долю в литовском новостном портале Lrytas компании UAB Admisa, которую контролирует известный литовский продюсер и председатель совета телеканала «Lietuvos rytas» Роландас Скайсгирис.
В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.