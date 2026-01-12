Назад 12.01.26, 16:23 Темпы роста цифровых подписок Ekspress Grupp замедлились В последнем квартале медиахолдинг Ekspress Grupp увеличил число цифровых подписок в странах Балтии на 5%, при этом в Эстонии рост был скромнее.

Компания Ханса Х. Луйка превысила установленный законом порог в 90%, что дает право инициировать принудительный выкуп акций.

Foto: Raul Mee

В 2025 году общее количество цифровых подписок Ekspress Grupp в странах Балтии выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в четвертом квартале – на 5%) и на конец декабря составило 255 964 подписки. За первые три квартала компания увеличила число цифровых подписок в регионе на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.