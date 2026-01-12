Назад 12.01.26, 11:11 Спецвыпуск «Вкуса биржи»: почему Баффет – легенда? Прогнозы Уолл-стрит на 2026 год Мы вам аналитики подвезли! Нет, мы всегда подвозим – но в этот раз даже не пытаемся сделать вид, что это имеет отношение к каким-то суетливым и сиюминутным новостям, которые померкнут на фоне вечности. Аналитика only.

Соломоново решение? Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон (справа, слева – Майкл Делл, глава компании, с чьего лаптопа кто-то из вас читает эту статью) сошел у Трампа за своего, а теперь дает прогнозы! И не только он.

Foto: Эван Вуччи / AP / Scanpix

В этом выпуске «Вкуса биржи» две темы:

Уоррен Баффет: почему он легенда? Что сделало Баффета Баффетом? Какие его любимые инвестиции? Как долго держит бумаги? Как долго выбирает? И другое.

Прогнозы воротил Уолл-стрит на 2026 год. Через год переслушаете и посмеетесь. А сейчас – слушать и внимать!