Назад 12.01.26, 11:49 Цены на золото и серебро обновили рекорды В понедельник цены на драгоценные металлы выросли на фоне давления Министерства юстиции США на Федеральную резервную систему и политических волнений в Иране, сообщает Bloomberg.

Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок также поддерживает цены на драгоценные металлы.

Foto: IMAGO/Scanpix

Цена золота приближается к отметке $4600 за унцию, серебро – к $85. На рынки повлияли заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который связал угрозы со стороны Минюста в адрес ФРС с попытками администрации повлиять на решения по процентным ставкам. После комментариев Пауэлла доллар США ослаб, а доходность 10-летних гособлигаций немного выросла.