Цены на золото и серебро обновили рекорды

Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок также поддерживает цены на драгоценные металлы.
Foto: IMAGO/Scanpix
Цена золота приближается к отметке $4600 за унцию, серебро – к $85. На рынки повлияли заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который связал угрозы со стороны Минюста в адрес ФРС с попытками администрации повлиять на решения по процентным ставкам. После комментариев Пауэлла доллар США ослаб, а доходность 10-летних гособлигаций немного выросла.
По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, угрозы уголовного преследования со стороны администрации президента Дональда Трампа представляют собой серьезную эскалацию давления на ФРС, сообщает Bloomberg.