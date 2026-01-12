Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 500−0,22%6 950,82
  • DOW 30−0,65%49 183,63
  • Nasdaq −0,05%23 658,56
  • FTSE 1000,00%10 125,09
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,44
  • 12.01.26, 11:49

Цены на золото и серебро обновили рекорды

В понедельник цены на драгоценные металлы выросли на фоне давления Министерства юстиции США на Федеральную резервную систему и политических волнений в Иране, сообщает Bloomberg.
Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок также поддерживает цены на драгоценные металлы.
  • Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок также поддерживает цены на драгоценные металлы.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Цена золота приближается к отметке $4600 за унцию, серебро – к $85. На рынки повлияли заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который связал угрозы со стороны Минюста в адрес ФРС с попытками администрации повлиять на решения по процентным ставкам. После комментариев Пауэлла доллар США ослаб, а доходность 10-летних гособлигаций немного выросла.
