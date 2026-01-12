Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 500−0,22%6 950,82
  • DOW 30−0,65%49 183,63
  • Nasdaq −0,05%23 658,56
  • FTSE 1000,00%10 125,09
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,44
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 500−0,22%6 950,82
  • DOW 30−0,65%49 183,63
  • Nasdaq −0,05%23 658,56
  • FTSE 1000,00%10 125,09
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,44
  • 12.01.26, 13:40

Мадис Мюллер, претендующий на пост в руководстве ЕЦБ, хочет упростить жизнь банкам

Действующий глава Банка Эстонии Мадис Мюллер выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Европейского центрального банка. По его словам, конкуренция высокая.
Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер поделился мыслями о том, чем займется, если все же не станет вице-президентом Европейского центрального банка.
  • Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер поделился мыслями о том, чем займется, если все же не станет вице-президентом Европейского центрального банка.
  • Foto: Raul Mee
В эфире радиопрограммы Äripäev «Kuum tool» Мюллер заявил, что в качестве вице-президента Европейского центрального банка придерживался бы консервативного подхода в денежно-кредитной политике, то есть продолжил бы текущий курс. В вопросах, касающихся финансового сектора, его целью было бы поддержание финансовой стабильности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.01.26, 19:11
Мадис Мюллер претендует на пост вице-президента Европейского центрального банка
В ближайшие пару недель может проясниться, станет ли нынешний президент Банка Эстонии Мадис Мюллер вице-президентом Европейского центрального банка.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
Экономическое положение эстонских предприятий и банков в целом хорошее. Главный риск для банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости, особенно коммерческой, отмечает Банк Эстонии.
Новости
  • 05.01.26, 18:03
Мадис Тоомсалу: я мог бы получить необходимые голоса, но должность президента Банка Эстонии меня не привлекала
Бывший руководитель LHV Мадис Тоомсалу, покинувший пост в прошлом году, признал, что мог бы стать новым президентом Банка Эстонии, но не захотел снова погружаться в дебри регулирования.
Новости
  • 29.10.25, 13:03
Новый глава Банка Эстонии продолжит политику Мюллера: не стоит ломать хорошо управляемое учреждение
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
2
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
3
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
4
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал
5
Новости
  • 08.01.26, 17:29
Помимо Аувере, неисправность затронула и блок Эстонской электростанции
6
ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой

Последние новости

Новости
  • 12.01.26, 16:43
Призер конкурса «Золотое яйцо» обанкротился. «Наша отрасль стреляет себе в ногу»
Биржа
  • 12.01.26, 16:23
Темпы роста цифровых подписок Ekspress Grupp замедлились
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею
Новости
  • 12.01.26, 13:40
Мадис Мюллер, претендующий на пост в руководстве ЕЦБ, хочет упростить жизнь банкам
Mнения
  • 12.01.26, 13:29
Эксперт: владельцы старой недвижимости оказались в сложной ситуации
Новости
  • 12.01.26, 12:40
Компания Enefit Industry избежала крупного экологического штрафа благодаря сроку давности
Биржа
  • 12.01.26, 11:49
Цены на золото и серебро обновили рекорды
Биржа
  • 12.01.26, 11:11
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: почему Баффет – легенда? Прогнозы Уолл-стрит на 2026 год

Сейчас в фокусе

Аккумуляторы Donut Lab устанавливаются на электромотоциклы, которые производит расположенная под Таллинном компания Verge Motorcycles. Фото сделано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
Архивное фото, 2005 год.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
В портфеле молодой инвесторки Ханны Нымм есть фонды, отдельные акции, облигации, немного криптовалюты, недвижимость и инвестиционные вина. Примерно половина инвестиций приходится на фонды, доля инвестиционных вин и криптовалюты остается ниже 5%, а остальное распределено между разными классами активов.
Новости
  • 10.01.26, 15:51
Юный финансовый блогер мечтает стать миллионером: я хочу жить той жизнью, о которой мечтала
Безопасность – это проблема номер один, два и три для Эстонии. Наибольший риск заключается в том, что мы проиграем борьбу за настроения в обществе в Ида-Вирумаа, сказал Кристьян Пийльманн в передаче «Tippkohtumine».
Интервью
  • 11.01.26, 15:47
Кристьян Пийльманн: для надежного тыла нам нужны иностранные инвесторы – такие, как канадцы в Нарве
Большое интервью
Если вам кажется, что я превратился в жесткого циничного инвестора, который не верит в любовь и долгую счастливую совместную жизнь, хочу заверить: все наоборот. Я по-прежнему верю. Просто готовность к разводу – это как страховка, которая дает более спокойный сон и, благодаря этому, более гармоничную совместную жизнь.
Инвестор Тоомас
  • 09.01.26, 16:41
Инвестор Тоомас: пять финансовых советов на случай развода
Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026