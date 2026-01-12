Мадис Мюллер, претендующий на пост в руководстве ЕЦБ, хочет упростить жизнь банкам

Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер поделился мыслями о том, чем займется, если все же не станет вице-президентом Европейского центрального банка.
Foto: Raul Mee
В эфире радиопрограммы Äripäev «Kuum tool» Мюллер заявил, что в качестве вице-президента Европейского центрального банка придерживался бы консервативного подхода в денежно-кредитной политике, то есть продолжил бы текущий курс. В вопросах, касающихся финансового сектора, его целью было бы поддержание финансовой стабильности.
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.