Назад 12.01.26, 13:40 Мадис Мюллер, претендующий на пост в руководстве ЕЦБ, хочет упростить жизнь банкам Действующий глава Банка Эстонии Мадис Мюллер выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Европейского центрального банка. По его словам, конкуренция высокая.

Глава Банка Эстонии Мадис Мюллер поделился мыслями о том, чем займется, если все же не станет вице-президентом Европейского центрального банка.

Foto: Raul Mee

В эфире радиопрограммы Äripäev «Kuum tool» Мюллер заявил, что в качестве вице-президента Европейского центрального банка придерживался бы консервативного подхода в денежно-кредитной политике, то есть продолжил бы текущий курс. В вопросах, касающихся финансового сектора, его целью было бы поддержание финансовой стабильности.