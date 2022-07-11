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    Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил о прекращении бизнеса в России

    Фото: INTS KALNINS, Scanpix

    Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional объявил о прекращении бизнеса в России. Локальное подразделение будет продано местным менеджерам, компания оценивает потери в 3,2 млн евро.

    В понедельник утром шведская компания официально сообщила о прекращении деятельности на российском рынке. «В результате продолжающейся войны и введенных санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной или долгосрочной перспективе», – соответствующее заявление фирмы распространило агентство Reuters.
    Всего в российском подразделении компании задействовано 25 сотрудников. Единовременный ущерб от ухода с российского рынка оценивается в 3,27 миллиона евро (35 млн шведских крон). В компании говорят, что в общем масштабе деятельности концерна потери можно считать незначительными – на страну приходился лишь 1% от общего объема продаж бытовой техники этой марки.
    Всего за четыре месяца войны в Украине российский рынок уже покинули более 1000 международных брендов. Часть компаний формально не объявляли о прекращении деятельности, но фактически покидают местный рынок.

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