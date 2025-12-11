Трамп: в беседе с европейскими лидерами были «резкие слова»

В разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером дошло до «резких слов», рассказал журналистам Дональд Трамп. По его словам, американских представителей пригласили на встречу в Европу.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Shutterstock
В ходе телефонной беседы европейских союзников Украины с президентом США Дональдом Трампом, по словам последнего, произошла словесная перепалка. «Мы обсуждали Украину в довольно резких словах», – сообщил Трамп журналистам в среду, 10 декабря, рассказывая о разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает DW.
«Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей. И мы сказали – посмотрим, чем это закончится, прежде чем будем встречаться», – пояснил глава Белого дома. Что он имеет в виду под «резкими словами», Дональд Трамп не уточнил.
Трамп рассказал о приглашении представителей США на встречу в Европе
Статья продолжается после рекламы
По словам Трампа, европейские лидеры выразили желание, чтобы представители США приняли участие в конце недели в посвященной Украине встрече, которая пройдет в Европе и на которой будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. «Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря», – подчеркнул президент США.
Он вновь призвал Зеленского объявить выборы в Украине и заключить мирное соглашение с Россией. «Зеленскому следует быть реалистом», – заявил Дональд Трамп.
Глава Белого дома в последние дни уже и ранее резко раскритиковал президента Украины и призывал его провести президентские выборы, которые по действующему военному законодательству Украины сейчас невозможны.
Владимир Зеленский после критики со стороны Трампа заявил, что принципиально готов к президентским выборам, но для их проведения необходимо решить два вопроса. Первый – администрация США и европейские партнеры должны обеспечить их безопасность. Второй – законодательная основа для легитимности волеизъявления. По словам Зеленского, он попросит депутатов Верховной рады подготовить законодательные предложения о возможности изменения правовой базы и закона о выборах во время военного положения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Вашингтон и Киев в рамках мирного плана по прекращению российско-украинской войны обсуждают предложение, согласно которому Украина могла бы вступить в Евросоюз уже в 2027 году. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» («ДНР» и «ЛНР») «будут освобождены в любом случае», заявил Путин.
В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов, однако компромисса достичь не удалось.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.