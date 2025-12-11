Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,47%299,72
  • OMX Riga0,16%932,86
  • OMX Tallinn0,09%1 977,37
  • OMX Vilnius0,39%1 297,32
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 1000,01%9 656,41
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,65
  • 11.12.25, 10:05

Трамп: в беседе с европейскими лидерами были «резкие слова»

В разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером дошло до «резких слов», рассказал журналистам Дональд Трамп. По его словам, американских представителей пригласили на встречу в Европу.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
В ходе телефонной беседы европейских союзников Украины с президентом США Дональдом Трампом, по словам последнего, произошла словесная перепалка. «Мы обсуждали Украину в довольно резких словах», – сообщил Трамп журналистам в среду, 10 декабря, рассказывая о разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает DW.
«Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей. И мы сказали – посмотрим, чем это закончится, прежде чем будем встречаться», – пояснил глава Белого дома. Что он имеет в виду под «резкими словами», Дональд Трамп не уточнил.
Трамп рассказал о приглашении представителей США на встречу в Европе

По словам Трампа, европейские лидеры выразили желание, чтобы представители США приняли участие в конце недели в посвященной Украине встрече, которая пройдет в Европе и на которой будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. «Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря», – подчеркнул президент США.
Он вновь призвал Зеленского объявить выборы в Украине и заключить мирное соглашение с Россией. «Зеленскому следует быть реалистом», – заявил Дональд Трамп.
Глава Белого дома в последние дни уже и ранее резко раскритиковал президента Украины и призывал его провести президентские выборы, которые по действующему военному законодательству Украины сейчас невозможны.
Владимир Зеленский после критики со стороны Трампа заявил, что принципиально готов к президентским выборам, но для их проведения необходимо решить два вопроса. Первый – администрация США и европейские партнеры должны обеспечить их безопасность. Второй – законодательная основа для легитимности волеизъявления. По словам Зеленского, он попросит депутатов Верховной рады подготовить законодательные предложения о возможности изменения правовой базы и закона о выборах во время военного положения.
