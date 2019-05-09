LHV получил прибыль

Остальные показатели тоже выросли.

Rain Lõhmus, Andres Viisemann ka Erki Kilu. Фото: Andras Kralla

Банк заработал в апреле 2,7 миллиона евро чистой прибыли. Объём депозитов и кредитов увеличился.

В апреле в банке были открыты 3300 новых счетов, а активность старых клиентов, по словам руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу, выросла.

"В апреле мы были одними из самых заметных по Эстонии, поэтому большая часть клиентов выбрала нас своим основным банком", - говорит он, добавив, что объём кредитов, депозитов и пенсионных фондов за этот период вырос.