Назад «Деловые ведомости» празднуют тридцатилетие Дорогие читатели и подписчики «Деловых ведомостей»! Сегодня нашему изданию исполняется 30 лет, и мы рады, что прошли этот путь вместе с вами.

Перелистывая страницы самого первого, пробного номера газеты, вышедшего 27 ноября 1996 года, с одной стороны, удивляешься тому, как многое изменилось за это время в стране, ее экономике и бизнесе, с другой – отмечаешь, как много тем выглядят актуально и сейчас.

Первый же текст, который открывает первую русскоязычную экономическую газету в недавно восстановившей независимость Эстонии, озаглавлен «Граница на английском замке». Авиафирма такая-то судится с россиянами. Ханон Барабанер в своем комментарии рекомендует государству «разработать жесткие правила для энергетики».

Владимир Либман, лишь совсем недавно, в ноябре покинувший свой пост, а тогда директор завода нерудных металлов, комментирует, как он относится к идее освободить на начальный период от налогов предприятия малого и среднего бизнеса. Юрий Маловерьян пишет о том, что известие о развале правительственного кабинета возбуждает только политиков и журналистов. Политики некорректно наживаются на приватизации Eesti Gaas.

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