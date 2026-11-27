Дорогие читатели и подписчики «Деловых ведомостей»! Сегодня нашему изданию исполняется 30 лет, и мы рады, что прошли этот путь вместе с вами.
- Самый первый номер ДВ – как будто выпущенный на днях.
Перелистывая страницы самого первого, пробного номера газеты, вышедшего 27 ноября 1996 года, с одной стороны, удивляешься тому, как многое изменилось за это время в стране, ее экономике и бизнесе, с другой – отмечаешь, как много тем выглядят актуально и сейчас.
Первый же текст, который открывает первую русскоязычную экономическую газету в недавно восстановившей независимость Эстонии, озаглавлен «Граница на английском замке». Авиафирма такая-то судится с россиянами. Ханон Барабанер в своем комментарии рекомендует государству «разработать жесткие правила для энергетики».
Владимир Либман, лишь совсем недавно, в ноябре покинувший свой пост, а тогда директор завода нерудных металлов, комментирует, как он относится к идее освободить на начальный период от налогов предприятия малого и среднего бизнеса. Юрий Маловерьян пишет о том, что известие о развале правительственного кабинета возбуждает только политиков и журналистов. Политики некорректно наживаются на приватизации Eesti Gaas.
Статья продолжается после рекламы
Совсем крамольно выглядит посвященная отношениям с Россией передовица, где говорится о том, что двойные таможенные тарифы на границе буквально спускают с предпринимателя семь шкур. Опрос провокационно озаглавлен «Часть эстонских фирм – российскому капиталу?»
Главный редактор Аллан Соон обещает, что «“Деловые ведомости” будут полезны крупным частным предпринимателям, руководителям государственных фирм, специалистам и тем людям, которые предпочитают не держать деньги в кубышке, а использовать их с наибольшей выгодой». Последнее, пожалуй, не изменилось.
«Деловые ведомости» по-прежнему работают для местных предпринимателей, руководителей и экспертов. И в целом для тех, кто привык думать своей головой и принимать решения, от которых зависит не только их собственный бизнес и личное благосостояние, но и развитие эстонской экономики. Мы – умное издание для умных людей.
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