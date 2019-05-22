Жаркое и вкусное IPO и голодные инвесторы

За последний месяц на биржу вышло сразу несколько крупных и интересных компаний. Некоторые размещения раскупались мгновенно, в то время как к другим, несмотря на интерес, инвесторы относились с осторожностью.

График: изменение цены акции Beyond Meat с момента выхода на биржу (цена акции на момент закрытия биржи, в долларах). Цена IPO (подписки на акции) Beyond Meat составляла 25 долларов. Цена акции на начало торгов - 46 долларов.

Первичное размещение акций - одно из самых ярких и интересных событий мира инвестиций. Совсем недавно мы увидели самое удачное (с точки зрения роста акций в первый день торгов) первичное размещение за последние 19 лет, то есть с эпохи бума "доткомов". Beyond Meat, производитель искусственного мяса, перед выходом на биржу оценивался в 25 долларов за акцию, но первая сделка была проведена уже по 46 долларов, что на 84% выше оценочной. Ну, и день закончила бумага с 163% ростом.