Биржевой комментарий: Евро снова дешевеет, а серии удачных IPO продолжаются

Всю прошлую неделю глобальные инвесторы пытались понять, кто же на рынке хозяин - "быки" или "медведи". Американские индексы сначала сделали марш-бросок вверх, пытаясь показать, что страхи по поводу торговых войн миновали и пора снова закупаться акциями, но позже отыграли почти весь рост и вернулись на уровень открытия недели.

Биржевой обозреватель ДВ Фуад Расулов

Доллар сначала бросился дешеветь, но позже смог вернуть позиции и достиг максимальных уровней за пару лет, которых он уже успел коснуться месяц назад. По отношению к единой европейской валюте это 1,1150 (EUR/USD).

В то же время череда новых размещений компаний или коротко IPO (Initial Public Offering) не прекращалась. Инвесторы, воодушевленные мощным ростом Beyond Meat, который вышел на биржу ранее в апреле, стали скупать акции кофейной компании, базирующейся в Китае - Luckin Coffee. Акции кофейни должны были разместиться в диапазоне 15-17 долларов, но открытие торгов прошло по 25 долларов за акцию. Кстати, Beyond Meat уже в первый день торгов сделавший мощный рост с 45 до 70, на прошлой неделе чуть было не достиг отметки в 100 долларов.

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Немного о ценах на сырье: нефть испытывает двойное давление - быки боятся дефицита и напряженности, связанной с Ираном, и держат цены выше уровня в 60 долларов (сорт WTI), а медведи уверены, что рост запасов в США, который принес рынкам 15 миллионов баррелей “лишней” нефти за 2 недели должен опустить цены ниже 60, но пока не решаются взять штурмом рынок. Кстати, ОПЕК говорит, что спрос увеличится, а предложение сократится, но посмотрим, что они скажут на своем ежегодном собрании, которое состоится 25 июня, как обычно, в Вене.

А вот золото, сделавшее мощный всплеск из-за событий вокруг атакованного танкера саудитов и общей паники в связи с торговыми войнами, вернулось на прежние уровни, словно этой паники и вовсе не было. Удержаться выше 1300 долларов за тройскую унцию не удалось, и цены снова колеблются вокруг 1277-1280 долларов.

Ну и немного о ставках и макроэкономике. Розничные продажи в США оказались слабыми, да и ВВП Германии не сильно впечатлил. Это значит, что ставки и в Еврозоне, и в США могут все лето оставаться низкими. Более того, рынки в сентябре даже ждут снижения ставки в США, хотя год назад это сложно было представить. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам показывают 40-процентную вероятность этого события.