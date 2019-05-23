Лийна Лакс • 23 мая 2019
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Выход на финскую биржу - просчет руководства Tallink?
Цель выхода Tallink на финскую биржу в декабре прошлого года заключалась в оживлении торгов акциями. Сегодня в целом можно сказать, что для привлечения каждого нового инвестора Tallink в среднем потратил 1500 евро, стоимость акции снизилась и у финнов к предприятию ряд претензий.
Tallink скромно комментирует успех двойной эмиссии ценных бумаг.
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