Выход на финскую биржу - просчет руководства Tallink?

Цель выхода Tallink на финскую биржу в декабре прошлого года заключалась в оживлении торгов акциями. Сегодня в целом можно сказать, что для привлечения каждого нового инвестора Tallink в среднем потратил 1500 евро, стоимость акции снизилась и у финнов к предприятию ряд претензий.

Фото: Андрас Кралла

Tallink скромно комментирует успех двойной эмиссии ценных бумаг.