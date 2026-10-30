Эстонская Baltix перейдет в руки крупнейшего в Европе производителя гречки

Принадлежащая в значительной степени Ахти Кальде компания Sadala Piim OÜ покупает OÜ Härjanurme Mõis, которая принадлежит датским владельцам и также занимается молочным животноводством в Йыгеваском уезде.
Эстонская технологическая компания Stargate Hydrogen приобрела у американской биржевой компании Cummins бизнес в сфере водородных технологий и теперь будет обслуживать оборудование для производства водорода в 65 странах мира.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.