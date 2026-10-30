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Эстонская Baltix перейдет в руки крупнейшего в Европе производителя гречки

Литовская Galinta, один из крупнейших в Европе производителей гречки и зерновых хлопьев в странах Балтии, договорилась о покупке всех акций эстонской компании Worldline.
Продукция Galinta.
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