Inbank предлагает инвесторам 7% годовых по новым субординированным облигациям

Привлекательная доходность мало чего стоит, если компания не вкладывает в проект достаточно собственных средств, а ее денежный поток не позволяет выполнить обещания, пришли к выводу опытные инвесторы, анализируя облигации застройщиков.
Inbank расширяет деятельность на рынок Греции, создавая для этого совместное предприятие с одним из ведущих греческих банков Eurobank. Совместное предприятие будет принадлежать Inbank и Eurobank в равных долях, сообщила компания в пресс-релизе.
Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.