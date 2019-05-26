Клуб инвесторов: финансовые учреждения как важные игроки рынка

Несмотря на то, что на фондовых биржах царят рыночные отношения, в ходе которых цену и ликвидность определяют сами игроки, финансовые рынки имеют жёсткие правила и регуляции. Существуют специальные учреждения и организации, которые следят за выполнением этих требований и стимулируют экономику и поведение игроков.

Федеральный резервный банк США Фото: Reuters/Scanpix

Центральные банки, которые проводят в жизнь монетарную политику и контролируют как ликвидность, так и стоимость денег в экономике, играют важную роль для рынков в целом. Зачастую решения центробанков способны повышать и понижать стоимость акций компаний даже несмотря на финансовые фундаментальные показатели самих компаний.

Ряд других организаций внимательно следят за правилами и нормами биржи, с целью соблюдения справедливой и честной игры на рынках. Решения этих организаций больше влияют на конкретные компании, нежели на рынок в целом.

Как устроены и как работают эти учреждения, а так же за что они отвечают и на что влияют, смотрите в видео Клуба инвесторов.